64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H
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Характеристики
Описание товара 64-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4064H
Видеорегистраторы TP-Link представляют собой надежные и высокопроизводительные устройства, предназначенные для обеспечения безопасности вашего пространства. Эта модель поддерживает до 16 IP-каналов, что позволяет интегрировать в систему множество камер и обеспечить полный контроль над обстановкой. С впечатляющим максимальным разрешением видеозаписи 3840x2160 пикселей, видеорегистратор позволяет получать сверхчеткое изображение, которое не упустит ни одной детали. При этом со скоростью 25 кадров в секунду на всех каналах запись ведется плавно и без потерь качества. Устройство оснащено восемью каналами записи, что обеспечивает гибкость и возможность одновременно фиксировать и анализировать информацию с нескольких источников. Видеорегистратор поддерживает установку двух накопителей SATA, каждый с максимальным объемом до 16 ТБ, что позволяет эффективно управлять большими объемами данных. Однако накопители не входят в комплект, что дает возможность пользователю выбрать наиболее подходящие по объему и цене модели. Для удобства подключения и передачи данных видеорегистратор TP-Link снабжен двумя разъемами HDMI и одним разъемом VGA, позволяющими вывести изображение на несколько мониторов. Наличие двух разъемов RCA, трех USB-портов и двух Ethernet (LAN)-интерфейсов делает устройство универсальным и совместимым с широким спектром оборудования и периферийных устройств. Этот видеорегистратор, обладая современными характеристиками и гибкими возможностями подключения, предоставляет пользователям надежное и эффективное решение для видеонаблюдения.
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