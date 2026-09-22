32-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4032H
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 732024
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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
документация, кабель SATA, кабель питания, крепеж
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
1
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
48
Габариты
440х330х44 мм
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
5.22
Описание товара 32-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4032H
TP-Link VIGI NVR4032H — 32-канальный сетевой видеорегистратор (NVR) для систем IP-видеонаблюдения. Предназначен для централизованного управления, записи, просмотра и воспроизведения видеопотока с IP-камер VIGI и других совместимых устройств по стандарту ONVIF.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
TP-link
Тип товара
Видеорегистратор
Макс. кол-во ip-каналов
16
Поддержка мобильных платформ
Да
Комплектация
документация, кабель SATA, кабель питания, крепеж
Максимальное разрешение видеозаписи
3840x2160
Макс. число кадров при максимальном разрешении
30 кадр./сек
Количество каналов записи
8
Количество отсеков для (HDD / SSD)
2
Интерфейс подключения накопителя
SATA
Максимальный объем одного накопителя
6 ТБ
Накопители в комплекте
нет
Развернуть
Максимальная скорость сети Ethernet
1000 Мбит/с
Разъемы HDMI
1
RCA
1
Ethernet (LAN)
2
Разъемы VGA
1
Разъемы USB
1
Количество PoE портов
Без PoE
Питание
от сети
Потребляемая мощность, Вт
48
Габариты
440х330х44 мм
Страна производитель
Китай
TP-Link VIGI NVR4032H — 32-канальный сетевой видеорегистратор (NVR) для систем IP-видеонаблюдения. Предназначен для централизованного управления, записи, просмотра и воспроизведения видеопотока с IP-камер VIGI и других совместимых устройств по стандарту ONVIF.
32-канальный сетевой видеорегистратор TP-Link VIGI NVR4032H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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