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Главная Товары для красоты и здоровья Ингаляторы B.Well Ингалятор (небулайзер) компрессорный B.Well WN-112K

Ингалятор (небулайзер) компрессорный B.Well WN-112K

Артикул: 73201
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-112K - фото 1
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-112K - фото 2
  • Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-112K - фото 3
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-112K - фото 1
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-112K - фото 2
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-112K - фото 3
3 480 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 73201
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендB.Well
Тип товараИнгалятор (небулайзер)
Адаптер питаниянет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Тип ингаляторакомпрессорный
Тип маскивзрослая, детская
Вес, кг1.68
Высота, см21.3
Длина, см30
Емкость резервуара для лекарства, мл6
ПроизводствоКитай
Сумка в комплектенет
Ширина, см11.6
Ингалятор (небулайзер) B.Well WN-112K разработан для лечения острых респираторных заболеваний, хронических заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, пневмонии и других заболеваний органов дыхания. Для этого в создании ингалятора принимали участие пульмонологи и были учтены пожелания покупателей.

Комплектация:
  • взрослая маска;
  • детская маска;
  • младенческая маска;
  • насадка для ингаляции через нос;
  • распылитель SuperJet с системой клапанов;
  • переходник;
  • мундштук для ингаляции через рот;
  • воздушный шланг;
  • запасные воздушные фильтры;
  • гарантийный талон;
  • инструкция по эксплуатации.


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Самовывоз невозможен
Ингалятор (небулайзер) компрессорный B.Well WN-112K - этот товар вы можете купить по цене 3480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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