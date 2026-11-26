Аккумуляторная батарея для камер Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230 TP-Link Tapo A100
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 731993
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
TP-link
Вес, г.
5
Описание товара Аккумуляторная батарея для камер Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230 TP-Link Tapo A100
Аккумуляторная батарея для камер Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230 TP-Link Tapo A100
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 880 руб.470 руб. в СплитСолнечная панель TP-Link Tapo A201
-
В наличииЦена 2 240 руб.560 руб. в СплитМодуль Osnovo SFP-S1SC18-F-1550-1310-I
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитМонтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-S
-
В наличииЦена 6 380 руб.1595 руб. в СплитУдлинитель Osnovo E-POE/1W
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитУдлинитель Osnovo E-PoE/2W
-
В наличииЦена 16 360 руб.4090 руб. в СплитПриемопередатчик Osnovo TA-HiP+RA-HiP
-
В наличииЦена 19 150 руб.4788 руб. в СплитКонвертер AVMATRIX SC1221-12G 4K60 HDMI2.0 в 12G-SDI
-
В наличииЦена 22 640 руб.5660 руб. в СплитУдлинитель Osnovo TA-IP+RA-IP
-
В наличииЦена 29 410 руб.7353 руб. в СплитТестер Tezter TIP-H-4(Hand) TIP-H-4(HAND)
-
В наличииЦена 31 770 руб.7943 руб. в СплитТестер Tezter TIP-H-4 TIP-H-4
-
В наличииЦена 121 050 руб.30263 руб. в СплитТестер Tezter TIP-HOL-MT-8 TIP-HOL-MT-8
Бренд
TP-link
Аккумуляторная батарея для камер Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230 TP-Link Tapo A100
Аккумуляторная батарея для камер Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230 TP-Link Tapo A100 - стоимость товара 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея для камер Tapo C420, Tapo C400, Tapo D230 TP-Link Tapo A100