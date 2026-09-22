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Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3 купить с доставкой в Москве
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Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3

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Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3&quot; CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим &quot;день/ночь&quot; (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
серый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
механический ИК-фильтр
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731925
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Характеристики

Бренд
Trassir
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
серый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
механический ИК-фильтр
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3

Видеокамера Trassir создана для надежного уличного наблюдения в любых условиях. Благодаря разрешению 2560x1440 пикселей и 4-мегапиксельной матрице вы получите четкую, детализированную картинку как днем, так и ночью — этому помогает продуманная функция день/ночь с механическим ИК-фильтром. Камера уверенно работает при экстремальных температурах от -40 до +60 °C, а защита IP66 оберегает ее от пыли и влаги. Купольный корпус компактный и неброский — вес устройства всего 0,335 кг, а современный серый цвет хорошо смотрится на фасадах. Подключение через порт RJ-45 и поддержка питания PoE делают монтаж простым и аккуратным. Встроенный микрофон расширяет возможности контроля за происходящим. Идеальное решение для тех, кому требуется надежная и функциональная уличная камера видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3




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Характеристики
Бренд
Trassir
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
серый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
механический ИК-фильтр
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Trassir создана для надежного уличного наблюдения в любых условиях. Благодаря разрешению 2560x1440 пикселей и 4-мегапиксельной матрице вы получите четкую, детализированную картинку как днем, так и ночью — этому помогает продуманная функция день/ночь с механическим ИК-фильтром. Камера уверенно работает при экстремальных температурах от -40 до +60 °C, а защита IP66 оберегает ее от пыли и влаги. Купольный корпус компактный и неброский — вес устройства всего 0,335 кг, а современный серый цвет хорошо смотрится на фасадах. Подключение через порт RJ-45 и поддержка питания PoE делают монтаж простым и аккуратным. Встроенный микрофон расширяет возможности контроля за происходящим. Идеальное решение для тех, кому требуется надежная и функциональная уличная камера видеонаблюдения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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