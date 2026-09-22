Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3
Видеокамера Trassir создана для надежного уличного наблюдения в любых условиях. Благодаря разрешению 2560x1440 пикселей и 4-мегапиксельной матрице вы получите четкую, детализированную картинку как днем, так и ночью — этому помогает продуманная функция день/ночь с механическим ИК-фильтром. Камера уверенно работает при экстремальных температурах от -40 до +60 °C, а защита IP66 оберегает ее от пыли и влаги. Купольный корпус компактный и неброский — вес устройства всего 0,335 кг, а современный серый цвет хорошо смотрится на фасадах. Подключение через порт RJ-45 и поддержка питания PoE делают монтаж простым и аккуратным. Встроенный микрофон расширяет возможности контроля за происходящим. Идеальное решение для тех, кому требуется надежная и функциональная уличная камера видеонаблюдения.
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Отзывы о товаре Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм Trassir TR-D4S5 v3