Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная "турель", 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная "турель", 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR
Уверенное наблюдение в любых условиях — вот главная задача современной системы видеонадзора. Сферическая IP-камера Tiandy TC-C320N является её идеальным решением, предлагая чёткую детализированную картинку, простоту подключения и интеллектуальные функции для защиты вашего дома или офиса. Камера формирует видеопоток в максимальном разрешении 1920 на 1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD. Двухмегапиксельная матрица размером одна треть дюйма обеспечивает высокую светочувствительность и качественное изображение даже при слабом освещении. Благодаря частоте до тридцати кадров в секунду вы увидите плавное и естественное движение без рывков и пропущенных моментов, что критически важно для идентификации деталей. Обзор территории становится максимально полным благодаря фиксированному объективу с фокусным расстоянием 2,8 миллиметра и широкому углу обзора в девяносто три градуса. Это позволяет охватывать значительное пространство, минимизируя слепые зоны. Когда естественный свет исчезает, в работу вступает встроенная инфракрасная подсветка с эффективной дальностью до тридцати метров, позволяя камере вести круглосуточное наблюдение в чёрно-белом режиме. Монтаж и питание устройства значительно упрощены благодаря технологии Power over Ethernet (PoE). Для работы требуется всего один кабель, который одновременно передаёт данные и обеспечивает электропитание, что снижает затраты на установку. Управление и просмотр видео доступны из любой точки мира прямо со смартфона. Встроенный микрофон добавляет к визуальной картине звуковое сопровождение, обеспечивая полный контекст происходящего. Интеллектуальные возможности камеры повышают её эффективность. Функция обнаружения движения анализирует видеопоток и может отправлять вам мгновенные уведомления при выявлении активности в кадре, избавляя от необходимости просматривать часы архивных записей. Современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.265 и S+265, обеспечивают высокое качество записи при экономном использовании места на карте памяти или сетевом хранилище. IP-камера Tiandy TC-C320N — это надёжный и технологичный страж, который обеспечивает не просто видеонаблюдение, а комплексный контроль над объектом с помощью качественного изображения, удобства подключения и умных функций анализа.
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Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная "турель", 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR