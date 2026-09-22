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Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная "турель", 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR купить с доставкой в Москве
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Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная "турель", 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR

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Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная &quot;турель&quot;, 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731894
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная "турель", 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR

Уверенное наблюдение в любых условиях — вот главная задача современной системы видеонадзора. Сферическая IP-камера Tiandy TC-C320N является её идеальным решением, предлагая чёткую детализированную картинку, простоту подключения и интеллектуальные функции для защиты вашего дома или офиса. Камера формирует видеопоток в максимальном разрешении 1920 на 1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD. Двухмегапиксельная матрица размером одна треть дюйма обеспечивает высокую светочувствительность и качественное изображение даже при слабом освещении. Благодаря частоте до тридцати кадров в секунду вы увидите плавное и естественное движение без рывков и пропущенных моментов, что критически важно для идентификации деталей. Обзор территории становится максимально полным благодаря фиксированному объективу с фокусным расстоянием 2,8 миллиметра и широкому углу обзора в девяносто три градуса. Это позволяет охватывать значительное пространство, минимизируя слепые зоны. Когда естественный свет исчезает, в работу вступает встроенная инфракрасная подсветка с эффективной дальностью до тридцати метров, позволяя камере вести круглосуточное наблюдение в чёрно-белом режиме. Монтаж и питание устройства значительно упрощены благодаря технологии Power over Ethernet (PoE). Для работы требуется всего один кабель, который одновременно передаёт данные и обеспечивает электропитание, что снижает затраты на установку. Управление и просмотр видео доступны из любой точки мира прямо со смартфона. Встроенный микрофон добавляет к визуальной картине звуковое сопровождение, обеспечивая полный контекст происходящего. Интеллектуальные возможности камеры повышают её эффективность. Функция обнаружения движения анализирует видеопоток и может отправлять вам мгновенные уведомления при выявлении активности в кадре, избавляя от необходимости просматривать часы архивных записей. Современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.265 и S+265, обеспечивают высокое качество записи при экономном использовании места на карте памяти или сетевом хранилище. IP-камера Tiandy TC-C320N — это надёжный и технологичный страж, который обеспечивает не просто видеонаблюдение, а комплексный контроль над объектом с помощью качественного изображения, удобства подключения и умных функций анализа.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная "турель", 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Уверенное наблюдение в любых условиях — вот главная задача современной системы видеонадзора. Сферическая IP-камера Tiandy TC-C320N является её идеальным решением, предлагая чёткую детализированную картинку, простоту подключения и интеллектуальные функции для защиты вашего дома или офиса. Камера формирует видеопоток в максимальном разрешении 1920 на 1080 пикселей, что соответствует стандарту Full HD. Двухмегапиксельная матрица размером одна треть дюйма обеспечивает высокую светочувствительность и качественное изображение даже при слабом освещении. Благодаря частоте до тридцати кадров в секунду вы увидите плавное и естественное движение без рывков и пропущенных моментов, что критически важно для идентификации деталей. Обзор территории становится максимально полным благодаря фиксированному объективу с фокусным расстоянием 2,8 миллиметра и широкому углу обзора в девяносто три градуса. Это позволяет охватывать значительное пространство, минимизируя слепые зоны. Когда естественный свет исчезает, в работу вступает встроенная инфракрасная подсветка с эффективной дальностью до тридцати метров, позволяя камере вести круглосуточное наблюдение в чёрно-белом режиме. Монтаж и питание устройства значительно упрощены благодаря технологии Power over Ethernet (PoE). Для работы требуется всего один кабель, который одновременно передаёт данные и обеспечивает электропитание, что снижает затраты на установку. Управление и просмотр видео доступны из любой точки мира прямо со смартфона. Встроенный микрофон добавляет к визуальной картине звуковое сопровождение, обеспечивая полный контекст происходящего. Интеллектуальные возможности камеры повышают её эффективность. Функция обнаружения движения анализирует видеопоток и может отправлять вам мгновенные уведомления при выявлении активности в кадре, избавляя от необходимости просматривать часы архивных записей. Современные форматы сжатия видео, включая H.264, H.265 и S+265, обеспечивают высокое качество записи при экономном использовании места на карте памяти или сетевом хранилище. IP-камера Tiandy TC-C320N — это надёжный и технологичный страж, который обеспечивает не просто видеонаблюдение, а комплексный контроль над объектом с помощью качественного изображения, удобства подключения и умных функций анализа.
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Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C320N 1ANB-28 купольная "турель", 2Мп, 1920x1080@30, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1xR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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