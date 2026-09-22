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Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC купить с доставкой в Москве
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Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC

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Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 1
Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 2
Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 3
Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 4
Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 150м
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 1
  • Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 2
  • Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 3
  • Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 4
  • Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731892
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 150м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC

Видеокамера Tiandy представляет собой передовое решение для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Этот купольный корпус в элегантном белом цвете не только эстетичен, но и функционален, предлагая высокую степень защиты IP66, что гарантирует надежную работу в любых погодных условиях. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., камера обеспечивает четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Она прекрасно подходит для круглосуточного видеонаблюдения благодаря функции день/ночь и мощной ИК-подсветке, работающей на дистанции до 150 метров. Аппаратный WDR позволяет справляться с контрастными условиями освещения, обеспечивая ясные изображения даже в сложных световых сценариях. Камера поддерживает хранение данных на карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, что обеспечивает значительное пространство для хранения видеозаписей. Рабочий диапазон температур от -40 до +65 °С позволяет использовать эту видеокамеру в самых экстремальных климатических условиях. Камера не поддерживает Wi-Fi, что подчеркивает её направленность на стабильное проводное подключение, избавляя от проблем с беспроводной сетью. Бренд Tiandy гарантирует высокое качество и надежность, делая эту камеру идеальным выбором для установки на улице в целях видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 150м
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера Tiandy представляет собой передовое решение для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Этот купольный корпус в элегантном белом цвете не только эстетичен, но и функционален, предлагая высокую степень защиты IP66, что гарантирует надежную работу в любых погодных условиях. Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., камера обеспечивает четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Она прекрасно подходит для круглосуточного видеонаблюдения благодаря функции день/ночь и мощной ИК-подсветке, работающей на дистанции до 150 метров. Аппаратный WDR позволяет справляться с контрастными условиями освещения, обеспечивая ясные изображения даже в сложных световых сценариях. Камера поддерживает хранение данных на карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, что обеспечивает значительное пространство для хранения видеозаписей. Рабочий диапазон температур от -40 до +65 °С позволяет использовать эту видеокамеру в самых экстремальных климатических условиях. Камера не поддерживает Wi-Fi, что подчеркивает её направленность на стабильное проводное подключение, избавляя от проблем с беспроводной сетью. Бренд Tiandy гарантирует высокое качество и надежность, делая эту камеру идеальным выбором для установки на улице в целях видеонаблюдения.
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Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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