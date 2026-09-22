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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 150м
Рабочая температура
от -40 до +65 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731892
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Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC
Видеокамера Tiandy представляет собой передовое решение для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Этот купольный корпус в элегантном белом цвете не только эстетичен, но и функционален, предлагая высокую степень защиты IP66, что гарантирует надежную работу в любых погодных условиях.
Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., камера обеспечивает четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Она прекрасно подходит для круглосуточного видеонаблюдения благодаря функции день/ночь и мощной ИК-подсветке, работающей на дистанции до 150 метров.
Аппаратный WDR позволяет справляться с контрастными условиями освещения, обеспечивая ясные изображения даже в сложных световых сценариях. Камера поддерживает хранение данных на карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, что обеспечивает значительное пространство для хранения видеозаписей.
Рабочий диапазон температур от -40 до +65 °С позволяет использовать эту видеокамеру в самых экстремальных климатических условиях. Камера не поддерживает Wi-Fi, что подчеркивает её направленность на стабильное проводное подключение, избавляя от проблем с беспроводной сетью.
Бренд Tiandy гарантирует высокое качество и надежность, делая эту камеру идеальным выбором для установки на улице в целях видеонаблюдения.
Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC
Видеокамера Tiandy представляет собой передовое решение для обеспечения безопасности на открытых пространствах. Этот купольный корпус в элегантном белом цвете не только эстетичен, но и функционален, предлагая высокую степень защиты IP66, что гарантирует надежную работу в любых погодных условиях.
Оснащенная матрицей с разрешением 2 МПикс., камера обеспечивает четкое изображение с разрешением до 1920x1080 пикселей. Она прекрасно подходит для круглосуточного видеонаблюдения благодаря функции день/ночь и мощной ИК-подсветке, работающей на дистанции до 150 метров.
Аппаратный WDR позволяет справляться с контрастными условиями освещения, обеспечивая ясные изображения даже в сложных световых сценариях. Камера поддерживает хранение данных на карты памяти microSD объемом до 512 ГБ, что обеспечивает значительное пространство для хранения видеозаписей.
Рабочий диапазон температур от -40 до +65 °С позволяет использовать эту видеокамеру в самых экстремальных климатических условиях. Камера не поддерживает Wi-Fi, что подчеркивает её направленность на стабильное проводное подключение, избавляя от проблем с беспроводной сетью.
Бренд Tiandy гарантирует высокое качество и надежность, делая эту камеру идеальным выбором для установки на улице в целях видеонаблюдения.
Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, без аудио, без тревожных входов/выходов, ИК подсветка до 150м, DC