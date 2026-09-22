Описание товара Видеокамера Tiandy TC-H324S Spec:23X/I/E/V3.0 скоростная поворотная, 2Мп, 1920х1080@30к/c, оптическое увеличение 23X, WDR 120 дБ, цвет: 0.001лк, аудио входы/выходы, тревожные входы/выходы, ИК подсветка до 150м, D

Откройте новые возможности в организации систем видеонаблюдения с IP-камерой Tiandy TC-H324S (23X/I/E/C/V3.0). Эта сферическая камера сочетает в себе мощный функционал и надежную конструкцию, создавая универсальное решение для контроля над объектом как в дневное, так и в ночное время суток. Высочайший уровень детализации изображения обеспечивается благодаря прогрессивной матрице с разрешением 2 мегапикселя, что позволяет камере передавать видео в максимальном разрешении 1920 на 1080 пикселей. Плавная и четкая картинка без размытий при съемке динамичных сцен гарантируется за счет высокой частоты кадров — до 30 в секунду. Вы сможете рассмотреть каждую деталь, будь то номер автомобиля на парковке или лицо человека на входной группе. Сердцем этой модели является моторизованный объектив с многократным трансфокатором, который предлагает удаленное управление фокусным расстоянием в диапазоне от 5 до 115 миллиметров. Это позволяет гибко настраивать угол обзора, который составляет 55,8 градусов, оперативно переходя от общего плана к крупному, не теряя при этом фокуса. Для работы в условиях полной темноты камера оснащена эффективной инфракрасной подсветкой с дальностью действия до 150 метров, обеспечивая черно-белое изображение высокого качества даже при нулевой освещенности. Важным преимуществом является интеллектуальная функциональность. Встроенный алгоритм обнаружения движения позволяет камере самостоятельно анализировать видеопоток и реагировать на потенциально важные события, экономя место на карте памяти и время оператора. Наличие слота для карт памяти дает возможность организовать локальную запись видеоархива непосредственно на камеру, повышая отказоустойчивость всей системы. Производительность камеры дополняется поддержкой современных форматов сжатия видео, включая H.264, H.265 и его усовершенствованную версию H.265+, а также MJPEG. Это позволяет значительно сократить объем занимаемого дискового пространства и нагрузку на сеть без потери качества изображения. Питание устройства может осуществляться по технологии PoE, что значительно упрощает монтаж, так как для работы требуется всего один кабель, передающий и данные, и электроэнергию. Камера создана для круглосуточной работы в самых суровых условиях. Ее влагозащищенный корпус соответствует стандарту IP66, что гарантирует надежную защиту от пыли и мощных струй воды. Это делает модель готовой к любым капризам погоды, будь то проливной дождь, снегопад или жаркое солнце. Tiandy TC-H324S — это не просто камера, а полноценный и надежный страж вашего спокойствия, предлагающий профессиональное качество и бескомпромиссную надежность для решения самых ответственных задач.