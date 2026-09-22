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Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45 купить с доставкой в Москве
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Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45

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Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731840
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45

Support onvif/r/nPlastic Housing/r/nUp to 1920x1080@30fps/r/nS+265/H.265/H.264/r/nColor:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR/r/nSmart IR, IR Range: 30m/r/nBuilt-in Mic/r/nOperating Conditions-30°~60°, 0~95% RH/r/nPOE, IP67. Покупая IP-камеры Tiandy TC-C321N 1ANB-28 в ТЕРАТЕК, вы получаете гарантию 24 мес. от производителя Tiandy, качественный сервис, привлекательные условия доставки. Tiandy TC-C321N 1ANB-28 — надежная IP-камера для построения современных систем видеонаблюдения на объектах различного назначения. Модель сочетает высокое качество изображения, сетевую совместимость и устойчивость к сложным условиям эксплуатации.

Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -30 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Support onvif/r/nPlastic Housing/r/nUp to 1920x1080@30fps/r/nS+265/H.265/H.264/r/nColor:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR/r/nSmart IR, IR Range: 30m/r/nBuilt-in Mic/r/nOperating Conditions-30°~60°, 0~95% RH/r/nPOE, IP67. Покупая IP-камеры Tiandy TC-C321N 1ANB-28 в ТЕРАТЕК, вы получаете гарантию 24 мес. от производителя Tiandy, качественный сервис, привлекательные условия доставки. Tiandy TC-C321N 1ANB-28 — надежная IP-камера для построения современных систем видеонаблюдения на объектах различного назначения. Модель сочетает высокое качество изображения, сетевую совместимость и устойчивость к сложным условиям эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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