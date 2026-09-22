Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45
Support onvif/r/nPlastic Housing/r/nUp to 1920x1080@30fps/r/nS+265/H.265/H.264/r/nColor:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR/r/nSmart IR, IR Range: 30m/r/nBuilt-in Mic/r/nOperating Conditions-30°~60°, 0~95% RH/r/nPOE, IP67. Покупая IP-камеры Tiandy TC-C321N 1ANB-28 в ТЕРАТЕК, вы получаете гарантию 24 мес. от производителя Tiandy, качественный сервис, привлекательные условия доставки. Tiandy TC-C321N 1ANB-28 — надежная IP-камера для построения современных систем видеонаблюдения на объектах различного назначения. Модель сочетает высокое качество изображения, сетевую совместимость и устойчивость к сложным условиям эксплуатации.
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Отзывы о товаре Видеокамера Tiandy TC-C321N 1ANB-28 цилиндрическая, 2Мп, 1920х1080@30к/c, DWDR, цвет: 0.01лк, S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), объектив 2.8мм, встроенный микрофон, G.711A, G.711U 8кГц , кабель, 1?RJ-45