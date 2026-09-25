2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D)
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Характеристики
Описание товара 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D)
Ваш надежный страж и внимательный наблюдатель — купольная IP-камера Hikvision DS-2CD2123G2-IU с объективом 4 мм. Это устройство создано для круглосуточной защиты периметра вашего дома, офиса или магазина, обеспечивая кристально четкую картинку в любое время суток и при любой погоде. Благодаря максимальному разрешению 1920 на 1080 пикселей и частоте до 30 кадров в секунду вы получаете плавидео высокой детализации, где можно рассмотреть каждую важную мелочь. Сердцем камеры является современная матрица размером одна вторая целой и восемь десятых дюйма с разрешением 2 мегапикселя. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4 миллиметра предоставляет широкий угол обзора в 87 градусов, позволяя охватить значительное пространство без слепых зон. Когда естественное освещение падает, в дело вступает мощная инфракрасная подсветка с дальностью до 30 метров, обеспечивая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Устройство интеллектуально экономит место для хранения записей. Поддержка передовых форматов сжатия видео, включая H.265+ и H.264+, значительно снижает объем занимаемой на диске или карте памяти информации без потери качества. Встроенная функция обнаружения движения позволяет камере реагировать на активность в кадре, отправляя вам мгновенные оповещения и записывая только важные события. Наличие слота для карты памяти дает возможность организовать автономную систему архивации данных. Эта камера создана для работы в самых суровых условиях. Ее антивандальный корпус соответствует высшему стандарту механической защиты IK10, а степень влагозащиты IP67 гарантирует бесперебойную работу под проливным дождем и при сильном морозе. Монтаж и питание устройства предельно упрощены благодаря технологии Power over Ethernet, когда и электроэнергия, и передача данных осуществляются по одному сетевому кабелю. Hikvision DS-2CD2123G2-IU — это идеальный баланс между высокой производительностью, надежностью и простотой использования. Она станет незаметным, но неустанным защитником вашего имущества, предоставляя вам полный контроль и спокойствие за сохранность того, что вам дорого.
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