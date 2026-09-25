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2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D) купить с доставкой в Москве
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2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D)

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2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D) - фото 1
2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D) - фото 1
  • 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 880 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 731830
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D)
9 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D)

Ваш надежный страж и внимательный наблюдатель — купольная IP-камера Hikvision DS-2CD2123G2-IU с объективом 4 мм. Это устройство создано для круглосуточной защиты периметра вашего дома, офиса или магазина, обеспечивая кристально четкую картинку в любое время суток и при любой погоде. Благодаря максимальному разрешению 1920 на 1080 пикселей и частоте до 30 кадров в секунду вы получаете плавидео высокой детализации, где можно рассмотреть каждую важную мелочь. Сердцем камеры является современная матрица размером одна вторая целой и восемь десятых дюйма с разрешением 2 мегапикселя. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4 миллиметра предоставляет широкий угол обзора в 87 градусов, позволяя охватить значительное пространство без слепых зон. Когда естественное освещение падает, в дело вступает мощная инфракрасная подсветка с дальностью до 30 метров, обеспечивая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Устройство интеллектуально экономит место для хранения записей. Поддержка передовых форматов сжатия видео, включая H.265+ и H.264+, значительно снижает объем занимаемой на диске или карте памяти информации без потери качества. Встроенная функция обнаружения движения позволяет камере реагировать на активность в кадре, отправляя вам мгновенные оповещения и записывая только важные события. Наличие слота для карты памяти дает возможность организовать автономную систему архивации данных. Эта камера создана для работы в самых суровых условиях. Ее антивандальный корпус соответствует высшему стандарту механической защиты IK10, а степень влагозащиты IP67 гарантирует бесперебойную работу под проливным дождем и при сильном морозе. Монтаж и питание устройства предельно упрощены благодаря технологии Power over Ethernet, когда и электроэнергия, и передача данных осуществляются по одному сетевому кабелю. Hikvision DS-2CD2123G2-IU — это идеальный баланс между высокой производительностью, надежностью и простотой использования. Она станет незаметным, но неустанным защитником вашего имущества, предоставляя вам полный контроль и спокойствие за сохранность того, что вам дорого.

Отзывы о товаре 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Ваш надежный страж и внимательный наблюдатель — купольная IP-камера Hikvision DS-2CD2123G2-IU с объективом 4 мм. Это устройство создано для круглосуточной защиты периметра вашего дома, офиса или магазина, обеспечивая кристально четкую картинку в любое время суток и при любой погоде. Благодаря максимальному разрешению 1920 на 1080 пикселей и частоте до 30 кадров в секунду вы получаете плавидео высокой детализации, где можно рассмотреть каждую важную мелочь. Сердцем камеры является современная матрица размером одна вторая целой и восемь десятых дюйма с разрешением 2 мегапикселя. Фиксированный объектив с фокусным расстоянием 4 миллиметра предоставляет широкий угол обзора в 87 градусов, позволяя охватить значительное пространство без слепых зон. Когда естественное освещение падает, в дело вступает мощная инфракрасная подсветка с дальностью до 30 метров, обеспечивая четкое черно-белое изображение даже в полной темноте. Устройство интеллектуально экономит место для хранения записей. Поддержка передовых форматов сжатия видео, включая H.265+ и H.264+, значительно снижает объем занимаемой на диске или карте памяти информации без потери качества. Встроенная функция обнаружения движения позволяет камере реагировать на активность в кадре, отправляя вам мгновенные оповещения и записывая только важные события. Наличие слота для карты памяти дает возможность организовать автономную систему архивации данных. Эта камера создана для работы в самых суровых условиях. Ее антивандальный корпус соответствует высшему стандарту механической защиты IK10, а степень влагозащиты IP67 гарантирует бесперебойную работу под проливным дождем и при сильном морозе. Монтаж и питание устройства предельно упрощены благодаря технологии Power over Ethernet, когда и электроэнергия, и передача данных осуществляются по одному сетевому кабелю. Hikvision DS-2CD2123G2-IU — это идеальный баланс между высокой производительностью, надежностью и простотой использования. Она станет незаметным, но неустанным защитником вашего имущества, предоставляя вам полный контроль и спокойствие за сохранность того, что вам дорого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить 2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2123G2-IU(4mm)(D) - по цене 9880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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