Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) (2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) (2.8mm)
IP-камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) 2.8 mm выполнена в белом корпусе с защитой по стандарту IP67. Это делает ее незаменимой для видеонаблюдения уличных территорий. Подсветка дальностью 40 м позволяет использовать устройство для съемки ночью. Камера не будет постоянно вести запись, ведь она срабатывает по датчику движения. Это экономит место на накопителе и в облаке. В основе Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) 2.8 mm ? матрица CMOS Progressive Scan с 4 Мп. Она снимает в разрешении 2688x1520, при этом, обеспечивая скорость до 30 кадров/с. Благодаря этому камера снимает плавное, четкое видео. Сжатие файлов до H.264, H.264+, H.265, H.265+ уменьшает нагрузку на локальную сеть, экономя пространство на диске. Благодаря встроенному микрофону видеоряд сопровождается звуком. Устройство поддерживает как цветную, так и черно-белую съемку. Цветная картинка будет четкой даже при плохом освещении, что обеспечивает автоматический режим настройки света.
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