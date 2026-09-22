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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) (2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) (2.8mm)

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Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) (2.8mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731829
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) (2.8mm)

IP-камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) 2.8 mm выполнена в белом корпусе с защитой по стандарту IP67. Это делает ее незаменимой для видеонаблюдения уличных территорий. Подсветка дальностью 40 м позволяет использовать устройство для съемки ночью. Камера не будет постоянно вести запись, ведь она срабатывает по датчику движения. Это экономит место на накопителе и в облаке. В основе Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) 2.8 mm ? матрица CMOS Progressive Scan с 4 Мп. Она снимает в разрешении 2688x1520, при этом, обеспечивая скорость до 30 кадров/с. Благодаря этому камера снимает плавное, четкое видео. Сжатие файлов до H.264, H.264+, H.265, H.265+ уменьшает нагрузку на локальную сеть, экономя пространство на диске. Благодаря встроенному микрофону видеоряд сопровождается звуком. Устройство поддерживает как цветную, так и черно-белую съемку. Цветная картинка будет четкой даже при плохом освещении, что обеспечивает автоматический режим настройки света.

Отзывы о товаре Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) (2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2688x1520 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
IP-камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) 2.8 mm выполнена в белом корпусе с защитой по стандарту IP67. Это делает ее незаменимой для видеонаблюдения уличных территорий. Подсветка дальностью 40 м позволяет использовать устройство для съемки ночью. Камера не будет постоянно вести запись, ведь она срабатывает по датчику движения. Это экономит место на накопителе и в облаке. В основе Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) 2.8 mm ? матрица CMOS Progressive Scan с 4 Мп. Она снимает в разрешении 2688x1520, при этом, обеспечивая скорость до 30 кадров/с. Благодаря этому камера снимает плавное, четкое видео. Сжатие файлов до H.264, H.264+, H.265, H.265+ уменьшает нагрузку на локальную сеть, экономя пространство на диске. Благодаря встроенному микрофону видеоряд сопровождается звуком. Устройство поддерживает как цветную, так и черно-белую съемку. Цветная картинка будет четкой даже при плохом освещении, что обеспечивает автоматический режим настройки света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C) (2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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