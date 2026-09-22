4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK)
Эта уличная видеокамера HikVision создана для надёжного наблюдения в любых условиях. Купольный корпус чёрного цвета элегантно впишется в современный экстерьер. Благодаря ИК-подсветке с дальностью до 30 метров контроль ведётся даже в полной темноте, а функция день/ночь автоматически обеспечивает чёткую картинку 24/7. Высокое разрешение 2688x1520 пикселей и 4-мегапиксельная матрица фиксируют мельчайшие детали, а цифровой WDR помогает справляться со сложным освещением. Степень защиты IP67 гарантирует безупречную работу при любых погодных условиях — камера выдерживает морозы до -40 °C и жару до +60 °C. Поддержка карт microSD объёмом до 256 ГБ позволяет хранить записи прямо на устройстве, а питание PoE делает установку максимально простой без лишних проводов. Эта видеокамера — надёжное решение для круглосуточной безопасности и чёткого видеонаблюдения на улице.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 070 руб.2018 руб. в СплитУличная полноцветная цилиндрическая Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link...
-
В наличииЦена 8 570 руб.2143 руб. в СплитВидеокамера IP TP-Link Tapo C320WS 3.18-3.18мм
-
В наличииЦена 8 720 руб.2180 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2043G2-IU 4мм
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитСетевая IP видеокамера Hikvision DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12MM)(D)
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитВидеокамера IP с LED-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hi...
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2083G2-IU 2.8-2.8мм
-
В наличииЦена 9 300 руб.2325 руб. в СплитКамера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2523G2-IS(2.8mm)(D)
-
В наличииЦена 9 860 руб.2465 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 10 890 руб.2723 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
Отзывы о товаре 4Мп уличная компактная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2543G2-IS(2.8mm) (BLACK)