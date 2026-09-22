2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8mm)
Проводная IP-камера Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8 мм) оснащена микрофоном и сетевым разъемом RJ45, поддержкой подключения PoE и протокола IPv6. Устройство с датчиком движения способно снимать в ночное время, сохранять архив на карту или в облако. Также вы можете настроить расширенные параметры изображения, использовать зеркалирование и режим коридора. Устройство Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8 мм) дополнено технологией AcuSense и датчиком пересечения линии, функциями Anti-Flicker и Heartbeat. Вы можете управлять камерой и архивом со смартфона с помощью простого приложения Hik-Connect. Прочная конструкция выдерживает работу при нагреве поверхности до +60°C и на морозе -40°C.
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