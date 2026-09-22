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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8mm) купить с доставкой в Москве
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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8mm)

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2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8mm)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731823
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3

Описание товара 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8mm)

Проводная IP-камера Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8 мм) оснащена микрофоном и сетевым разъемом RJ45, поддержкой подключения PoE и протокола IPv6. Устройство с датчиком движения способно снимать в ночное время, сохранять архив на карту или в облако. Также вы можете настроить расширенные параметры изображения, использовать зеркалирование и режим коридора. Устройство Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8 мм) дополнено технологией AcuSense и датчиком пересечения линии, функциями Anti-Flicker и Heartbeat. Вы можете управлять камерой и архивом со смартфона с помощью простого приложения Hik-Connect. Прочная конструкция выдерживает работу при нагреве поверхности до +60°C и на морозе -40°C.

Отзывы о товаре 2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеокамера
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная IP-камера Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8 мм) оснащена микрофоном и сетевым разъемом RJ45, поддержкой подключения PoE и протокола IPv6. Устройство с датчиком движения способно снимать в ночное время, сохранять архив на карту или в облако. Также вы можете настроить расширенные параметры изображения, использовать зеркалирование и режим коридора. Устройство Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8 мм) дополнено технологией AcuSense и датчиком пересечения линии, функциями Anti-Flicker и Heartbeat. Вы можете управлять камерой и архивом со смартфона с помощью простого приложения Hik-Connect. Прочная конструкция выдерживает работу при нагреве поверхности до +60°C и на морозе -40°C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 40м и технологией AcuSense Hikvision DS-2CD2023G2-IU (2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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