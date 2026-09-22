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Камера видеонаблюдения IP 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I252W(E)(2.8 mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения IP 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I252W(E)(2.8 mm)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731793
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Вес, г.
500

Описание товара Камера видеонаблюдения IP 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I252W(E)(2.8 mm)

Камера видеонаблюдения IP 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I252W(E)(2.8 mm)

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I252W(E)(2.8 mm)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Описание
Камера видеонаблюдения IP 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I252W(E)(2.8 mm)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения IP 1080p, 2.8 мм, белый HiWatch DS-I252W(E)(2.8 mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 12920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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