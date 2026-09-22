Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая 1944р, 2.4 мм, белый HiWatch DS-T500(С) (2.4 MM)
Уличная видеокамера HiWatch — ваш надежный помощник для круглосуточного наблюдения в любых условиях. Мощная 5-мегапиксельная матрица с разрешением 2560 x 1944 пикселей обеспечивает чёткое и детализированное изображение, позволяя разглядеть даже мелкие детали. Благодаря цифровому WDR камера эффективно справляется со сложным освещением, а функция день/ночь и ИК-подсветка гарантируют уверенную работу и днём, и ночью. Цилиндрический корпус с высокой степенью защиты IP67 не боится дождя, пыли и экстремальных температур — устройство стабильно функционирует от -40 до +60 °С. Белый корпус смотрится элегантно и лаконично. Компактный вес (всего 0,258 кг) облегчает монтаж в самых разных местах. Камера не оснащена микрофоном и не поддерживает карты памяти, делая акцент на простом и эффективном видеонаблюдении. Надёжный выбор для защиты территории при любых погодных условиях.
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