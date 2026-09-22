Камера видеонаблюдения HD-CVI HD-TVI цветная корп.:белый HiWatch DS-T203(B) (3.6 MM)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HD-CVI HD-TVI цветная корп.:белый HiWatch DS-T203(B) (3.6 MM)
Видеокамера HiWatch — надежное решение для уличного видеонаблюдения, созданное с учетом всех современных требований безопасности. Эта камера, выполненная в элегантном белом цвете и оснащенная купольным корпусом, прекрасно вписывается в экстерьер любого здания и гарантирует долгий срок службы благодаря степени защиты IP66. HiWatch оборудована 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 1920x1080 пикселей. Благодаря наличию функции день/ночь и ИК-подсветке, камера способна эффективно работать в условиях низкой освещенности и полной темноте, обеспечивая качественное видеонаблюдение в любое время суток. Цифровой WDR помогает справиться с перепадом уровней освещенности, что особенно полезно при быстром изменении условий освещения. HiWatch не оснащена микрофоном и не поддерживает Wi-Fi, однако эти ограничения компенсируются ее надежностью и устойчивостью к экстремальным температурам — от -40 до +60 °С. Обратите внимание, что данная модель не поддерживает карты памяти. Однако ее основные функции и качественная аппаратная начинка делают HiWatch отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества в сфере уличного видеонаблюдения.
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