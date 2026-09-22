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Камера видеонаблюдения HD-CVI HD-TVI цветная корп.:белый HiWatch DS-T203(B) (3.6 MM) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HD-CVI HD-TVI цветная корп.:белый HiWatch DS-T203(B) (3.6 MM)

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Камера видеонаблюдения HD-CVI HD-TVI цветная корп.:белый HiWatch DS-T203(B) (3.6 MM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 731776
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
600

Описание товара Камера видеонаблюдения HD-CVI HD-TVI цветная корп.:белый HiWatch DS-T203(B) (3.6 MM)

Видеокамера HiWatch — надежное решение для уличного видеонаблюдения, созданное с учетом всех современных требований безопасности. Эта камера, выполненная в элегантном белом цвете и оснащенная купольным корпусом, прекрасно вписывается в экстерьер любого здания и гарантирует долгий срок службы благодаря степени защиты IP66. HiWatch оборудована 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 1920x1080 пикселей. Благодаря наличию функции день/ночь и ИК-подсветке, камера способна эффективно работать в условиях низкой освещенности и полной темноте, обеспечивая качественное видеонаблюдение в любое время суток. Цифровой WDR помогает справиться с перепадом уровней освещенности, что особенно полезно при быстром изменении условий освещения. HiWatch не оснащена микрофоном и не поддерживает Wi-Fi, однако эти ограничения компенсируются ее надежностью и устойчивостью к экстремальным температурам — от -40 до +60 °С. Обратите внимание, что данная модель не поддерживает карты памяти. Однако ее основные функции и качественная аппаратная начинка делают HiWatch отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества в сфере уличного видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HD-CVI HD-TVI цветная корп.:белый HiWatch DS-T203(B) (3.6 MM)




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
нет
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — надежное решение для уличного видеонаблюдения, созданное с учетом всех современных требований безопасности. Эта камера, выполненная в элегантном белом цвете и оснащенная купольным корпусом, прекрасно вписывается в экстерьер любого здания и гарантирует долгий срок службы благодаря степени защиты IP66. HiWatch оборудована 2-мегапиксельной матрицей, которая обеспечивает высокое разрешение изображения 1920x1080 пикселей. Благодаря наличию функции день/ночь и ИК-подсветке, камера способна эффективно работать в условиях низкой освещенности и полной темноте, обеспечивая качественное видеонаблюдение в любое время суток. Цифровой WDR помогает справиться с перепадом уровней освещенности, что особенно полезно при быстром изменении условий освещения. HiWatch не оснащена микрофоном и не поддерживает Wi-Fi, однако эти ограничения компенсируются ее надежностью и устойчивостью к экстремальным температурам — от -40 до +60 °С. Обратите внимание, что данная модель не поддерживает карты памяти. Однако ее основные функции и качественная аппаратная начинка делают HiWatch отличным выбором для тех, кто ищет оптимальное соотношение цены и качества в сфере уличного видеонаблюдения.
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Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения HD-CVI HD-TVI цветная корп.:белый HiWatch DS-T203(B) (3.6 MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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