2 Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с гибридной подсветкой EXIR/LED до 40 м и встроенным микрофоном (AoC) HiWatch DS-T220A (2.8mm)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731774
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
550
Описание товара 2 Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с гибридной подсветкой EXIR/LED до 40 м и встроенным микрофоном (AoC) HiWatch DS-T220A (2.8mm)
HiWatch DS-T220A (2.8mm) 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с гибридной подсветкой EXIR/LED до 40м и встроенным микрофоном (AoC) 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 101°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; Smart ИК; OSD, DWDR, BLC, DNR, видеовыход: 1 х HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; аудио по коаксиальному кабелю (AoC), IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 4.8Вт макс.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 40м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
256
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
HiWatch DS-T220A (2.8mm) 2Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с гибридной подсветкой EXIR/LED до 40м и встроенным микрофоном (AoC) 1/2.7" CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 101°; механический ИК-фильтр; 0.005 Лк@F1.2; Smart ИК; OSD, DWDR, BLC, DNR, видеовыход: 1 х HD-TVI/AHD/CVI/CVBS; аудио по коаксиальному кабелю (AoC), IP67; -40°С до +60°С; 12В DC±25%, 4.8Вт макс.
2 Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с гибридной подсветкой EXIR/LED до 40 м и встроенным микрофоном (AoC) HiWatch DS-T220A (2.8mm) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 2 Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с гибридной подсветкой EXIR/LED до 40 м и встроенным микрофоном (AoC) HiWatch DS-T220A (2.8mm)