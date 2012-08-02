Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цветная HiWatch DS-I456Z(B) (2.8-12 mm)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб.
В наличии
Код товара: 731770
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 530 руб.
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Вес, кг.
1.15
Описание товара Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цветная HiWatch DS-I456Z(B) (2.8-12 mm)
Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цветная HiWatch DS-I456Z(B) (2.8-12 mm)
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Бренд
HiWatch
Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цветная HiWatch DS-I456Z(B) (2.8-12 mm)
Купить Камера видеонаблюдения IP 2.8-12мм цветная HiWatch DS-I456Z(B) (2.8-12 mm) - по цене 10530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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