Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP 2.8-2.8мм цветная корп.:белый HiWatch DS-I252M(B) (2.8mm)
HiWatch представляет передовую уличную купольную видеокамеру, сочетающую в себе технологии и надежность для обеспечения безопасности. С белым корпусом и степенью защиты IP67, эта камера идеально подходит для использования в различных погодных условиях, гарантируя долговечность и надежность. Камера оснащена высокочувствительной матрицей с разрешением 2 МП, обеспечивающей чёткое и детализированное изображение с разрешением 1920x1080 пикселей. Цифровая технология WDR позволяет справиться с различиями в освещении, гарантируя отличный обзор даже в сложных условиях освещения. Встроенная ИК подсветка обеспечивает превосходную видимость в условиях низкой освещенности или полной темноты, поддерживая функцию "день/ночь" для круглосуточного мониторинга. HiWatch предусмотрела все для удобства использования камеры: встроенный микрофон позволяет записывать не только видео, но и звук, расширяя возможности мониторинга. Поддержка карт памяти microSD обеспечивает локальное хранение записей, что является важной особенностью для обеспечения дополнительной безопасности данных. Камера оснащена портом RJ-45 для удобного подключения и интеграции в существующие системы видеонаблюдения, однако поддержка Wi-Fi отсутствует, что делает её стабильным выбором для фиксированных уличных позиций. С этой камерой видеонаблюдения от HiWatch вы можете быть уверены в безопасности вашего объекта, используя высокотехнологичные решения для выяснения и предотвращения потенциальных угроз.
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