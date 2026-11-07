4-х канальный IP-видеорегистратор c PoE Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M(D)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб.
В наличии
Код товара: 731748
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 740 руб.
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Вес, кг.
1.2
Описание товара 4-х канальный IP-видеорегистратор c PoE Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M(D)
4-х канальный IP-видеорегистратор c PoE Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M(D)
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Бренд
HIKVISION
4-х канальный IP-видеорегистратор c PoE Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M(D)
4-х канальный IP-видеорегистратор c PoE Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M(D) - стоимость товара 7740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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