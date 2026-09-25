Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб.
В наличии
Код товара: 731743
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14 700 руб.
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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.3
Описание товара Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM)
Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжное решение для наблюдения за территорией в любое время суток. Матрица 8 Мпикс. и разрешение 3840?2160 пикс. обеспечивают детализированное изображение, а встроенная ИК-подсветка помогает вести наблюдение при недостаточном освещении. Микрофон позволяет фиксировать звук вместе с видео. Степень защиты IP67 делает камеру подходящей для установки на улице. Она сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 °С, а белый корпус аккуратно вписывается в экстерьер. Для подключения предусмотрен порт RJ-45, Wi-Fi отсутствует. Запись можно сохранять на карту памяти объёмом до 512, а вес нетто 0,77 кг облегчает монтаж.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
8 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
3840х2160 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
аппаратный
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
512
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Уличная видеокамера HikVision в купольном корпусе — надёжное решение для наблюдения за территорией в любое время суток. Матрица 8 Мпикс. и разрешение 3840?2160 пикс. обеспечивают детализированное изображение, а встроенная ИК-подсветка помогает вести наблюдение при недостаточном освещении. Микрофон позволяет фиксировать звук вместе с видео. Степень защиты IP67 делает камеру подходящей для установки на улице. Она сохраняет работоспособность при температуре от -40 до +60 °С, а белый корпус аккуратно вписывается в экстерьер. Для подключения предусмотрен порт RJ-45, Wi-Fi отсутствует. Запись можно сохранять на карту памяти объёмом до 512, а вес нетто 0,77 кг облегчает монтаж.
Купить Камера видеонаблюдения IP 2160p, 2.8 мм, белый Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM) - по цене 14700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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