8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара 8Мп уличная цилиндрическая IP-камера AcuSense Hikvision DS-2CD2083G2-IU(4mm)
Видеокамера HIKVISION - это надежное и высококачественное устройство для уличного видеонаблюдения, обеспечивающее четкое изображение и аудиозапись в различных погодных условиях. Эта модель оборудована встроенным микрофоном, что позволяет записывать не только видео, но и окружающие звуки, обеспечивая более полную картину происходящего. Камера обладает степенью защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая её идеальной для эксплуатации на улице. Корпус камеры выполнен в классическом белом цвете и имеет цилиндрическую форму, что обеспечивает стильный и современный внешний вид. ИК-подсветка позволяет получать четкие изображения даже в условиях полной темноты, а аппаратная технология WDR увеличивает динамический диапазон, улучшая качество изображения при ярком освещении или в условиях высокой контрастности. Видеокамера поддерживает карты памяти объемом до 256 ГБ, позволяя сохранять значительные объемы записи без необходимости в частой замене носителя. Однако, данная модель не поддерживает Wi-Fi, что стоит учитывать при планировании установки. Устройство оснащено 8-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей разрешение записи до 3840х2160 пикселей. Благодаря этому вы получаете изображение ультра высокой четкости, что может быть критически важно для идентификации лиц или деталей. Рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет камере надежно функционировать в различных климатических условиях. Наличие порта RJ-45 обеспечивает подключение к сети, и возможность интеграции в систему видеонаблюдения. HIKVISION, зарекомендовавший себя как лидер в производстве систем безопасности, предлагает качественное и долговечное решение для вашей безопасности.
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