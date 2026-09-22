Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеодомофон
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 731676
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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Габариты (ШxВxГ)
213х81х45 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300
Описание товара Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D представляет собой цифровое переговорное устройство для связи с посетителями через подъездный аудиодомофон. Трубка облегчает связь абонента с посетителями, особенно в многоэтажных домах.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеодомофон
Цвет
белый
Монтаж
настенный
Общение с посетителем
трубка
Количество вызывных панелей/камер
1
Габариты (ШxВxГ)
213х81х45 мм
Страна производитель
Китай
Аудиотрубка Falcon Eye FE-12D цифровая для подключения к подъездным цифровым домофонам - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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