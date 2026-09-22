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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный

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Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 7
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 8
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 9
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
185
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 490 руб. 
Начислим 1410 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный
23 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Длина излива
185
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х23х8
Вес, кг.
3.5

Описание товара Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный

Термостатический смеситель для ванны и душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Передовые технологии: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
термостат
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, декоративные накладки, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Длина излива
185
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Термостатический смеситель для ванны и душа Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Передовые технологии: термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM Libre F6050022, черный - по цене 23490 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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