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Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный

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Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 1
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 2
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 3
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 4
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 5
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 6
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 7
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 8
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 9
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
229
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 1
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 2
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 3
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 4
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 5
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 6
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 7
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 8
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 9
  • Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 190 руб. 
Начислим 1272 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730776
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный
21 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
229
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х22х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный

Высокий смеситель для раковины Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Высота излива идеально подходит для использования с накладными раковинами. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик обеспечивает точный и естественный контроль температуры и напора воды, а эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
229
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Россия
Описание
Высокий смеситель для раковины Libre — переосмысление современного минимализма в линейке AM.PM. Коллекция Libre объединяет мягкие плавные линии и чёткую геометрию, создавая ощущение лёгкости, простора и визуального баланса. Дизайн, разработанный совместно со всемирно известным агентством Brandis, Германия, не просто приковывает к себе внимание, а задает атмосферу всей ванной комнаты. Характерный излив — ключевая особенность коллекции. Выверенный изгиб в сочетании с чистой горизонталью излива подчёркивает архитектурную чистоту формы. Такое решение требует высокой точности производства и формирует цельный, визуально безупречный силуэт. Высота излива идеально подходит для использования с накладными раковинами. Интуитивно понятное управление дополняет экстраординарный дизайн продукта. Удобная ручка-стик обеспечивает точный и естественный контроль температуры и напора воды, а эксклюзивный картридж SoftMotion 35 мм гарантирует плавный и мягкий ход при каждом использовании. Ювелирный блеск и высокая прочность эксклюзивного покрытия Everlast превосходят отраслевые стандарты износостойкости. Даже спустя десятилетие смеситель Libre сохранит безупречный внешний вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины, высокий AM.PM Libre F6092022, черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 21190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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