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Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный

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Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 390 руб. 
Начислим 1164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный
19 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х23х8
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
185
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 19390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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