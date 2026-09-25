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Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver

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Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3&quot; (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 570 руб. 
Начислим 1482 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730526
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Загружаем...
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Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver
92 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver

Ноутбук Asus представляет собой идеальное сочетание производительности и элегантного дизайна, созданное для тех, кто ценит мощность и надежность в работе и развлечениях. Великолепный 17.3-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивают яркое и насыщенное изображение, а частота обновления 60 Гц делает картинку плавной и четкой. Сердцем устройства является процессор Intel с 10 ядрами, гарантирующий высокую скорость обработки данных в любых приложениях. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 1024 Гб, этот ноутбук способен справляться с самыми требовательными задачами, сохраняя при этом высокую производительность. Специально для комфортной работы в любое время суток, ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет подключаться к различным устройствам беспроводной связи, расширяя возможности использования гаджета. Стильный серебристый корпус придаёт ноутбуку современный и изысканный вид, а вес в 2.1 кг делает его удобным для переноски как в повседневной жизни, так и в деловых поездках. Без предустановленной операционной системы, ноутбук предоставляет пользователю свободу выбора программного обеспечения, наиболее подходящего под его нужды. Данное устройство прекрасно подойдет для работы, учебы и развлечений, предлагая все необходимое для комфортного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus представляет собой идеальное сочетание производительности и элегантного дизайна, созданное для тех, кто ценит мощность и надежность в работе и развлечениях. Великолепный 17.3-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей и матрицей IPS обеспечивают яркое и насыщенное изображение, а частота обновления 60 Гц делает картинку плавной и четкой. Сердцем устройства является процессор Intel с 10 ядрами, гарантирующий высокую скорость обработки данных в любых приложениях. В сочетании с 16 Гб оперативной памяти и SSD-накопителем объемом 1024 Гб, этот ноутбук способен справляться с самыми требовательными задачами, сохраняя при этом высокую производительность. Специально для комфортной работы в любое время суток, ноутбук оснащен клавиатурой с подсветкой. Поддержка Bluetooth версии 5.2 позволяет подключаться к различным устройствам беспроводной связи, расширяя возможности использования гаджета. Стильный серебристый корпус придаёт ноутбуку современный и изысканный вид, а вес в 2.1 кг делает его удобным для переноски как в повседневной жизни, так и в деловых поездках. Без предустановленной операционной системы, ноутбук предоставляет пользователю свободу выбора программного обеспечения, наиболее подходящего под его нужды. Данное устройство прекрасно подойдет для работы, учебы и развлечений, предлагая все необходимое для комфортного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus Vivobook X1704VA-AU1107 17.3" (Intel Core 7 150U, 16GB, 1TB SSD, NoOS) Cool Silver - по цене 92570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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