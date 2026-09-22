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Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка

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Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
38 Manhattan Memories
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730525
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
38 Manhattan Memories
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn in New York, It's Been a Long, Long Time, Mona Lisa, Lullaby of Broadway, Rags to Riches, Somebody Loves Me, I'm Making Believe, Glow Worm, That's Amore, Lover Man, Blue Skies, Come Rain or Come Shine, You'll Never Know, Nature Boy, One for My Baby, Golden Earrings, You Are Too Beautiful, Manhattan Serenade, My Truly, Truly Fair, Can Anyone Explain?, All of Me, Address Unknown, Candy, Vaya Con Dios, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, I Can Dream, Can't I?, Skyliner, Dream, Harbor Light
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn in New York, It's Been a Long, Long Time, Mona Lisa, Lullaby of Broadway, Rags to Riches, Somebody Loves Me, I'm Making Believe, Glow Worm, That's Amore, Lover Man, Blue Skies, Come Rain or Come Shine, You'll Never Know, Nature Boy, One for My Baby, Golden Earrings, You Are Too Beautiful, Manhattan Serenade, My Truly, Truly Fair, Can Anyone Explain?, All of Me, Address Unknown, Candy, Vaya Con Dios, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, I Can Dream, Can't I?, Skyliner, Dream, Harbor Lights, Cross Your Heart, What a Difference a Day Makes, It's Just a Matter of Time, It's Magic, Laura, Half As Much, Melodie D'amour, (I Love You) for Sentimental Reasons, You'll Never Walk Alone

Отзывы о товаре Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
38 Manhattan Memories
Жанр
Jazz
Трек-лист
Autumn in New York, It's Been a Long, Long Time, Mona Lisa, Lullaby of Broadway, Rags to Riches, Somebody Loves Me, I'm Making Believe, Glow Worm, That's Amore, Lover Man, Blue Skies, Come Rain or Come Shine, You'll Never Know, Nature Boy, One for My Baby, Golden Earrings, You Are Too Beautiful, Manhattan Serenade, My Truly, Truly Fair, Can Anyone Explain?, All of Me, Address Unknown, Candy, Vaya Con Dios, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, I Can Dream, Can't I?, Skyliner, Dream, Harbor Light
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn in New York, It's Been a Long, Long Time, Mona Lisa, Lullaby of Broadway, Rags to Riches, Somebody Loves Me, I'm Making Believe, Glow Worm, That's Amore, Lover Man, Blue Skies, Come Rain or Come Shine, You'll Never Know, Nature Boy, One for My Baby, Golden Earrings, You Are Too Beautiful, Manhattan Serenade, My Truly, Truly Fair, Can Anyone Explain?, All of Me, Address Unknown, Candy, Vaya Con Dios, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, I Can Dream, Can't I?, Skyliner, Dream, Harbor Lights, Cross Your Heart, What a Difference a Day Makes, It's Just a Matter of Time, It's Magic, Laura, Half As Much, Melodie D'amour, (I Love You) for Sentimental Reasons, You'll Never Walk Alone
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