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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn in New York, It's Been a Long, Long Time, Mona Lisa, Lullaby of Broadway, Rags to Riches, Somebody Loves Me, I'm Making Believe, Glow Worm, That's Amore, Lover Man, Blue Skies, Come Rain or Come Shine, You'll Never Know, Nature Boy, One for My Baby, Golden Earrings, You Are Too Beautiful, Manhattan Serenade, My Truly, Truly Fair, Can Anyone Explain?, All of Me, Address Unknown, Candy, Vaya Con Dios, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, I Can Dream, Can't I?, Skyliner, Dream, Harbor Lights, Cross Your Heart, What a Difference a Day Makes, It's Just a Matter of Time, It's Magic, Laura, Half As Much, Melodie D'amour, (I Love You) for Sentimental Reasons, You'll Never Walk Alone

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn in New York, It's Been a Long, Long Time, Mona Lisa, Lullaby of Broadway, Rags to Riches, Somebody Loves Me, I'm Making Believe, Glow Worm, That's Amore, Lover Man, Blue Skies, Come Rain or Come Shine, You'll Never Know, Nature Boy, One for My Baby, Golden Earrings, You Are Too Beautiful, Manhattan Serenade, My Truly, Truly Fair, Can Anyone Explain?, All of Me, Address Unknown, Candy, Vaya Con Dios, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, I Can Dream, Can't I?, Skyliner, Dream, Harbor Lights, Cross Your Heart, What a Difference a Day Makes, It's Just a Matter of Time, It's Magic, Laura, Half As Much, Melodie D'amour, (I Love You) for Sentimental Reasons, You'll Never Walk Alone

Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.