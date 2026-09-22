Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Cafe New York - 38 Manhattan Memories (Clear) (8719039007264) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Autumn in New York, It's Been a Long, Long Time, Mona Lisa, Lullaby of Broadway, Rags to Riches, Somebody Loves Me, I'm Making Believe, Glow Worm, That's Amore, Lover Man, Blue Skies, Come Rain or Come Shine, You'll Never Know, Nature Boy, One for My Baby, Golden Earrings, You Are Too Beautiful, Manhattan Serenade, My Truly, Truly Fair, Can Anyone Explain?, All of Me, Address Unknown, Candy, Vaya Con Dios, Don't Let the Stars Get in Your Eyes, I Can Dream, Can't I?, Skyliner, Dream, Harbor Lights, Cross Your Heart, What a Difference a Day Makes, It's Just a Matter of Time, It's Magic, Laura, Half As Much, Melodie D'amour, (I Love You) for Sentimental Reasons, You'll Never Walk Alone
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