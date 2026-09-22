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Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка

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Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730524
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Характеристики

Бренд
Akenaton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Akenaton
Barcode
[8435008877682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pyar Chahiye Keh Paisa, Dance Music, Giraffe Trapping Music, Orchestral Music, Contessa, Dance Music, Mahbooba Mehbooba, Bairaag Dance Music, Title Music, Dance Music, Hotel Incidental Music, Chhedo Na Dekho Na, B13 Awara Sadiyon Se, B14 Soul of Bobby
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка

Второй том этой серии был посвящен удивительным звуковым сокровищам болливудской музыки. Этот второй том посвящен невероятным инструментальным шедеврам, которыми изобилуют саундтреки к индийским фильмам. 14 треков, представляющих собой образец чистого болливудского инструментального гения, продолжат ваше погружение в потрясающий мир музыки индийского кино. Этот сборник, охватывающий три десятилетия, сочетает в себе известные имена (такие как SD и Rd Burman или OP Nayyar) с менее известными талантами из бесконечно захватывающих архивов саундтреков к индийским фильмам, а также включает в себя несколько восхитительных каверов для поистине незабываемого звукового опыта.

Отзывы о товаре Various Artists - Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals (8435008877682) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Akenaton
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Akenaton
Barcode
[8435008877682]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Bollywood Nuggets Vol.2 The Instrumentals
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Pyar Chahiye Keh Paisa, Dance Music, Giraffe Trapping Music, Orchestral Music, Contessa, Dance Music, Mahbooba Mehbooba, Bairaag Dance Music, Title Music, Dance Music, Hotel Incidental Music, Chhedo Na Dekho Na, B13 Awara Sadiyon Se, B14 Soul of Bobby
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Второй том этой серии был посвящен удивительным звуковым сокровищам болливудской музыки. Этот второй том посвящен невероятным инструментальным шедеврам, которыми изобилуют саундтреки к индийским фильмам. 14 треков, представляющих собой образец чистого болливудского инструментального гения, продолжат ваше погружение в потрясающий мир музыки индийского кино. Этот сборник, охватывающий три десятилетия, сочетает в себе известные имена (такие как SD и Rd Burman или OP Nayyar) с менее известными талантами из бесконечно захватывающих архивов саундтреков к индийским фильмам, а также включает в себя несколько восхитительных каверов для поистине незабываемого звукового опыта.
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