Robin Trower & Sari Schorr - Joyful Sky (8712725751397) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robin Trower & Sari Schorr
Альбом (сингл)
Joyful Sky
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
В наличии
Код товара: 730521
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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robin Trower & Sari Schorr
Альбом (сингл)
Joyful Sky
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Burn, I'll Be Moving On, The Distance, Peace Of Mind, Change It, Joyful Sky, Need For You, The Circle Is Complete, Flatter To Deceive, I Will Always Be Your Shelter
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robin Trower & Sari Schorr - Joyful Sky (8712725751397) виниловая пластинка
«Joyful Sky» — двадцать шестой студийный альбом британского блюзового музыканта Робина Троуэра с участием известной нью-йоркской певицы Сари Шорр, выпущенный в 2023 году. Издание на синем виниле. «За эти годы я работал с замечательными певицами, но Сари — просто бомба, она просто потрясающая», — говорит Троуэр. «Этот альбом действительно подтолкнул меня к написанию песен в разных тональностях и аранжировке для её голоса. На этот раз я больше склонился к R&B, потому что знал, что ей очень подойдёт такое звучание. Но блюз по-прежнему лежит в основе всего, что я делаю, — и в этом новом альбоме определённо есть элементы моих песен 70-х».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725751397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Robin Trower & Sari Schorr
Альбом (сингл)
Joyful Sky
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Burn, I'll Be Moving On, The Distance, Peace Of Mind, Change It, Joyful Sky, Need For You, The Circle Is Complete, Flatter To Deceive, I Will Always Be Your Shelter
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
«Joyful Sky» — двадцать шестой студийный альбом британского блюзового музыканта Робина Троуэра с участием известной нью-йоркской певицы Сари Шорр, выпущенный в 2023 году. Издание на синем виниле. «За эти годы я работал с замечательными певицами, но Сари — просто бомба, она просто потрясающая», — говорит Троуэр. «Этот альбом действительно подтолкнул меня к написанию песен в разных тональностях и аранжировке для её голоса. На этот раз я больше склонился к R&B, потому что знал, что ей очень подойдёт такое звучание. Но блюз по-прежнему лежит в основе всего, что я делаю, — и в этом новом альбоме определённо есть элементы моих песен 70-х».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Robin Trower & Sari Schorr - Joyful Sky (8712725751397) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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