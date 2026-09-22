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Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка

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Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 4
Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 5
Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 6
Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Coming Home Live
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 4
  • Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 5
  • Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 6
  • Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730518
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Характеристики

Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602478266416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Coming Home Live
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
60 Years!, Coming Home, Gas In The Tank, Make It Real, The Zoo, Coast To Coast, 70s Medley, Bad Boys Running Wild, Delicate Dance, Send Me An Angel, Wind Of Change, Loving You Sunday Morning, I'm Leaving You, New Vision - Mikkey's Solo - The Slot, Tease Me Please Me, Big City Nights, Still Loving You, Blackout, Rock You Like A Hurricane
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка

Группа Scorpions отмечает свой 60-летний юбилей специальным концертом на арене в городе, где всё началось – Ганновере, Германия. 5 июля 2025 года под девизом «Возвращение домой» они исполнят свои самые знаковые песни за 60 лет истории группы в сопровождении специальных гостей, таких как Элис Купер, Judas Priest и другие. Запись этого грандиозного, аншлагового концерта будет доступна позже в этом году в виде концертного альбома — для 45 000 поклонников, которые смогут лично стать свидетелями этого исторического момента, и для всех фанатов по всему миру, которые хотят отпраздновать это событие вместе с группой и вновь пережить свои воспоминания о последних шести десятилетиях.



Теги товара: Scorpions

Отзывы о товаре Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Vertigo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vertigo
Barcode
[0602478266416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Coming Home Live
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
60 Years!, Coming Home, Gas In The Tank, Make It Real, The Zoo, Coast To Coast, 70s Medley, Bad Boys Running Wild, Delicate Dance, Send Me An Angel, Wind Of Change, Loving You Sunday Morning, I'm Leaving You, New Vision - Mikkey's Solo - The Slot, Tease Me Please Me, Big City Nights, Still Loving You, Blackout, Rock You Like A Hurricane
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Группа Scorpions отмечает свой 60-летний юбилей специальным концертом на арене в городе, где всё началось – Ганновере, Германия. 5 июля 2025 года под девизом «Возвращение домой» они исполнят свои самые знаковые песни за 60 лет истории группы в сопровождении специальных гостей, таких как Элис Купер, Judas Priest и другие. Запись этого грандиозного, аншлагового концерта будет доступна позже в этом году в виде концертного альбома — для 45 000 поклонников, которые смогут лично стать свидетелями этого исторического момента, и для всех фанатов по всему миру, которые хотят отпраздновать это событие вместе с группой и вновь пережить свои воспоминания о последних шести десятилетиях.


Теги товара: Scorpions
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