Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка
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Описание товара Scorpions - Coming Home Live (0602478266416) виниловая пластинка
Группа Scorpions отмечает свой 60-летний юбилей специальным концертом на арене в городе, где всё началось – Ганновере, Германия. 5 июля 2025 года под девизом «Возвращение домой» они исполнят свои самые знаковые песни за 60 лет истории группы в сопровождении специальных гостей, таких как Элис Купер, Judas Priest и другие. Запись этого грандиозного, аншлагового концерта будет доступна позже в этом году в виде концертного альбома — для 45 000 поклонников, которые смогут лично стать свидетелями этого исторического момента, и для всех фанатов по всему миру, которые хотят отпраздновать это событие вместе с группой и вновь пережить свои воспоминания о последних шести десятилетиях.
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Теги товара: Scorpions
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Теги товара: Scorpions
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