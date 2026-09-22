Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joe Satriani - Not Of This Earth (40Th Anniversary) (Red) (8719262043176) виниловая пластинка
Вышедший в 1986 году, «Not of this Earth» — дебютный альбом Сатриани, полностью инструментальный. Хотя в то время он ещё только формировался как гитарист, он уже выработал свой уникальный тон и самобытный стиль. Лимитированное издание на красном 180 г виниле. Джо Сатриани — всемирно известный гитарист-виртуоз, который изначально работал преподавателем для многих других гитаристов-виртуозов, включая Стива Вая и Кирка Хэмметта из Metallica. Он начал успешную сольную карьеру в середине 1980-х, но также играл с Миком Джаггером в 1988 году, Deep Purple в 1993 году и супергруппой Chickenfoot. Он был номинирован на премию «Грэмми» 15 раз и продал более десяти миллионов альбомов, что сделало его самым продаваемым инструментальным рок-гитаристом всех времён.
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