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Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка

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Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 2
Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 3
Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 4
Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 5
Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Hitnrun Phase One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587301910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Hitnrun Phase One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Million $ Show, Shut This Down, Ain't About 2 Stop, Like a Mack, This Could B Us, Fallinlove2nite, X's Face, Hardrocklover, Mr. Nelson, 1000 X's & O's, June
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Million $ Show, Shut This Down, Ain't About 2 Stop, Like a Mack, This Could B Us, Fallinlove2nite, X's Face, Hardrocklover, Mr. Nelson, 1000 X's & O's, June

Отзывы о товаре Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196587301910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Hitnrun Phase One
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Million $ Show, Shut This Down, Ain't About 2 Stop, Like a Mack, This Could B Us, Fallinlove2nite, X's Face, Hardrocklover, Mr. Nelson, 1000 X's & O's, June
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Million $ Show, Shut This Down, Ain't About 2 Stop, Like a Mack, This Could B Us, Fallinlove2nite, X's Face, Hardrocklover, Mr. Nelson, 1000 X's & O's, June
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prince - Hitnrun Phase One (10Th Anniversary) (0196587301910) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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