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Elvis Presley - Elvis In Love (Coloured) (8719039007684) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elvis Presley - Elvis In Love (Coloured) (8719039007684) виниловая пластинка

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Elvis Presley - Elvis In Love (Coloured) (8719039007684) виниловая пластинка - фото 1
Elvis Presley - Elvis In Love (Coloured) (8719039007684) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elvis Presley - Elvis In Love (Coloured) (8719039007684) виниловая пластинка - фото 1
  • Elvis Presley - Elvis In Love (Coloured) (8719039007684) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730513
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Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can't HeIn Love, Hawaiian Wedding Song, Fame and Fortune, A Big Hunk O' Love, Don't Ask Me Why, Such a Night, Don't, (Now and Then) There's a Fool Such As I, Have I Told You Lately That I Love You, Good Luck Charm, Are You Lonesome Tonight, Surrender, It's Now or Never, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Love Me, Baby Let's Play House, Blue Hawaii, Wooden Heart, Any Way You Want Me (That's How I Will Be), (Let Me Be Your) Teddy Bear, She's Not You, As Long As I Have You, The Girl of
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elvis Presley - Elvis In Love (Coloured) (8719039007684) виниловая пластинка

«Elvis In Love» — это тщательно подобранная коллекция, подчеркивающая романтическую сторону Элвиса Пресли. Этот альбом, состоящий из двух частей, включает сорок песен, в которых Король демонстрирует свою нежность и искренность. От культовых баллад, таких как «Can't Help Falling In Love» и «Love Me Tender», до менее известных шедевров, эта компиляция предлагает интимный взгляд на его вокальный талант. Это дань уважения артисту, который, как никто другой, мог выражать чувства любви и тоски. Эта коллекция демонстрирует многогранность Пресли, выходящую за рамки чистого рок-н-ролла. Альбом посвящен балладам и поп-песням из рок-н-ролльного репертуара Элвиса Пресли. Инструментальное сопровождение часто сдержанное, что позволяет его голосу выйти на первый план. Подборка демонстрирует переход от его ранних влияний рокабилли к более отточенному звучанию позднего творчества, с явным акцентом на романтические темы.

Отзывы о товаре Elvis Presley - Elvis In Love (Coloured) (8719039007684) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039007684]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
ELVIS IN LOVE
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Can't HeIn Love, Hawaiian Wedding Song, Fame and Fortune, A Big Hunk O' Love, Don't Ask Me Why, Such a Night, Don't, (Now and Then) There's a Fool Such As I, Have I Told You Lately That I Love You, Good Luck Charm, Are You Lonesome Tonight, Surrender, It's Now or Never, I Want You, I Need You, I Love You, Loving You, Love Me, Baby Let's Play House, Blue Hawaii, Wooden Heart, Any Way You Want Me (That's How I Will Be), (Let Me Be Your) Teddy Bear, She's Not You, As Long As I Have You, The Girl of
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Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Elvis In Love» — это тщательно подобранная коллекция, подчеркивающая романтическую сторону Элвиса Пресли. Этот альбом, состоящий из двух частей, включает сорок песен, в которых Король демонстрирует свою нежность и искренность. От культовых баллад, таких как «Can't Help Falling In Love» и «Love Me Tender», до менее известных шедевров, эта компиляция предлагает интимный взгляд на его вокальный талант. Это дань уважения артисту, который, как никто другой, мог выражать чувства любви и тоски. Эта коллекция демонстрирует многогранность Пресли, выходящую за рамки чистого рок-н-ролла. Альбом посвящен балладам и поп-песням из рок-н-ролльного репертуара Элвиса Пресли. Инструментальное сопровождение часто сдержанное, что позволяет его голосу выйти на первый план. Подборка демонстрирует переход от его ранних влияний рокабилли к более отточенному звучанию позднего творчества, с явным акцентом на романтические темы.
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