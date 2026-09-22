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Gov'T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gov'T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка

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Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 1
Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 2
Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 3
Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 4
Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 5
Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 6
Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 7
Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 8
Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gov'T Mule
Альбом (сингл)
Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 1
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 2
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 3
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 4
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 5
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 6
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 7
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 8
  • Gov&#039;T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730504
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Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0819873019695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gov'T Mule
Альбом (сингл)
Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Thorazine Shuffle (Live), Mule (Live), Pressure Under Fire (Live), Broke Down On The Brazos (Live), Endless Parade (Live), Drawn That Way (Live), Forsaken Savior (Live), Stone Cold Rage (Live), Life Before Insanity (Live), Larger Than Life (Live), Bring On The Music (Live)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gov'T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка

Лимитированное издание на виниле синего мраморного цвета. Нет двух одинаковых концертов Gov't Mule, поскольку группа использует более 300 песен из своего репертуара (и часто приглашает множество специальных гостей), чтобы каждый раз создавать неповторимое впечатление. Уоррен Хейнс [вокал, гитара], Мэтт Абтс [ударные], Дэнни Луис [клавишные, гитара и бэк-вокал] и Йорген Карлссон [бас] — покорили сердца поклонников по всему миру своим импровизационным мастерством, благодаря чему группа признана одной из самых нестареющих и почитаемых в мире. «Двадцать пять лет… К тому времени, как вы услышите записи этих двух концертов, Gov't Mule отметят 25-летие своего существования — чего мы никогда не могли себе представить. Сохранить группу на протяжении 25 лет — непростая задача. Этого невозможно достичь, не построив, не взрастив, не полагаясь на важные отношения, не проверив, не повредив и не восстановив их. На самом деле, для любой группы, которая существует так долго, всё дело в отношениях. Когда мы решили задокументировать нынешнее состояние группы (в музыкальном плане), нам сразу же пришло в голову, что это будет, помимо прочего, празднованием многих из этих отношений — начиная с отношений между нами четырьмя». Название « Bring On The Music» (Вперед, музыка !) очевидно взято из одноименной песни, которая затрагивает не только тему утраты и течения времени, но и наши отношения с аудиторией. Без нашей аудитории у нас не было бы ни шанса, ни смысла существовать спустя 25 лет.

Отзывы о товаре Gov'T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[0819873019695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Gov'T Mule
Альбом (сингл)
Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Thorazine Shuffle (Live), Mule (Live), Pressure Under Fire (Live), Broke Down On The Brazos (Live), Endless Parade (Live), Drawn That Way (Live), Forsaken Savior (Live), Stone Cold Rage (Live), Life Before Insanity (Live), Larger Than Life (Live), Bring On The Music (Live)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание на виниле синего мраморного цвета. Нет двух одинаковых концертов Gov't Mule, поскольку группа использует более 300 песен из своего репертуара (и часто приглашает множество специальных гостей), чтобы каждый раз создавать неповторимое впечатление. Уоррен Хейнс [вокал, гитара], Мэтт Абтс [ударные], Дэнни Луис [клавишные, гитара и бэк-вокал] и Йорген Карлссон [бас] — покорили сердца поклонников по всему миру своим импровизационным мастерством, благодаря чему группа признана одной из самых нестареющих и почитаемых в мире. «Двадцать пять лет… К тому времени, как вы услышите записи этих двух концертов, Gov't Mule отметят 25-летие своего существования — чего мы никогда не могли себе представить. Сохранить группу на протяжении 25 лет — непростая задача. Этого невозможно достичь, не построив, не взрастив, не полагаясь на важные отношения, не проверив, не повредив и не восстановив их. На самом деле, для любой группы, которая существует так долго, всё дело в отношениях. Когда мы решили задокументировать нынешнее состояние группы (в музыкальном плане), нам сразу же пришло в голову, что это будет, помимо прочего, празднованием многих из этих отношений — начиная с отношений между нами четырьмя». Название « Bring On The Music» (Вперед, музыка !) очевидно взято из одноименной песни, которая затрагивает не только тему утраты и течения времени, но и наши отношения с аудиторией. Без нашей аудитории у нас не было бы ни шанса, ни смысла существовать спустя 25 лет.
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Gov'T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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