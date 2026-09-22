Описание товара Gov'T Mule - Bring On The Music / Live At The Capitol Theatre: Vol. 2 (Blue Marble) (0819873019695) виниловая пластинка

Лимитированное издание на виниле синего мраморного цвета. Нет двух одинаковых концертов Gov't Mule, поскольку группа использует более 300 песен из своего репертуара (и часто приглашает множество специальных гостей), чтобы каждый раз создавать неповторимое впечатление. Уоррен Хейнс [вокал, гитара], Мэтт Абтс [ударные], Дэнни Луис [клавишные, гитара и бэк-вокал] и Йорген Карлссон [бас] — покорили сердца поклонников по всему миру своим импровизационным мастерством, благодаря чему группа признана одной из самых нестареющих и почитаемых в мире. «Двадцать пять лет… К тому времени, как вы услышите записи этих двух концертов, Gov't Mule отметят 25-летие своего существования — чего мы никогда не могли себе представить. Сохранить группу на протяжении 25 лет — непростая задача. Этого невозможно достичь, не построив, не взрастив, не полагаясь на важные отношения, не проверив, не повредив и не восстановив их. На самом деле, для любой группы, которая существует так долго, всё дело в отношениях. Когда мы решили задокументировать нынешнее состояние группы (в музыкальном плане), нам сразу же пришло в голову, что это будет, помимо прочего, празднованием многих из этих отношений — начиная с отношений между нами четырьмя». Название « Bring On The Music» (Вперед, музыка !) очевидно взято из одноименной песни, которая затрагивает не только тему утраты и течения времени, но и наши отношения с аудиторией. Без нашей аудитории у нас не было бы ни шанса, ни смысла существовать спустя 25 лет.