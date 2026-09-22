Dmx - ...And Then There Was X (Black Ice) (0602465937480) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
...And Then There Was X
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730500
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465937480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
...And Then There Was X
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Kennel, One More Road To Cross, The Professional, Fame, A Lot To Learn, Here We Go Again, Party Up, Make A Move, What These Bitches Want, What's My Name, More 2 A Song, Don't You Ever, The Shakedown, DXL (Hard White), Comin' For Ya, Prayer III, Angel, Good Girls, Bad Guys
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dmx - ...And Then There Was X (Black Ice) (0602465937480) виниловая пластинка
«…And Then There Was X» — третий студийный альбом американского рэпера DMX, выпущенный 21 декабря 1999 года. Является самым продаваемым альбомом DMX. Лимитированное издание на цветном виниле. «…And Then There Was X» дебютировал под 1-м номером на Billboard, что сделало DMX первым рэпером, чьи три альбома подряд дебютировали на первой строчке. Альбом был сертифицирован RIAA как пятикратно платиновый 7 февраля 2001 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465937480]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
DMX
Альбом (сингл)
...And Then There Was X
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
The Kennel, One More Road To Cross, The Professional, Fame, A Lot To Learn, Here We Go Again, Party Up, Make A Move, What These Bitches Want, What's My Name, More 2 A Song, Don't You Ever, The Shakedown, DXL (Hard White), Comin' For Ya, Prayer III, Angel, Good Girls, Bad Guys
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«…And Then There Was X» — третий студийный альбом американского рэпера DMX, выпущенный 21 декабря 1999 года. Является самым продаваемым альбомом DMX. Лимитированное издание на цветном виниле. «…And Then There Was X» дебютировал под 1-м номером на Billboard, что сделало DMX первым рэпером, чьи три альбома подряд дебютировали на первой строчке. Альбом был сертифицирован RIAA как пятикратно платиновый 7 февраля 2001 года.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dmx - ...And Then There Was X (Black Ice) (0602465937480) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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