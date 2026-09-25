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Horace Parlan - Speakin' My Piece (3700477836894) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Horace Parlan - Speakin' My Piece (3700477836894) виниловая пластинка

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Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (3700477836894) виниловая пластинка - фото 1
Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (3700477836894) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Speakin' My Piece
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (3700477836894) виниловая пластинка - фото 1
  • Horace Parlan - Speakin&#039; My Piece (3700477836894) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730491
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Horace Parlan - Speakin' My Piece (3700477836894) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477836894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Speakin' My Piece
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wadin’, Up In Cynthia’s Room, Borderline, Rastus, Oh So Blue, Speakin’ My Piece
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Horace Parlan - Speakin' My Piece (3700477836894) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Horace Parlan - Speakin' My Piece (3700477836894) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Culture Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
CULTURE FACTORY
Barcode
[3700477836894]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Horace Parlan
Альбом (сингл)
Speakin' My Piece
Жанр
Jazz
Трек-лист
Wadin’, Up In Cynthia’s Room, Borderline, Rastus, Oh So Blue, Speakin’ My Piece
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monsore, DJankoso, Kofi Kofi, Jambo Africa, Jungle Call (Instrumental Mix), Wo Anko Bia, Aflao, Feel Good, Monsore (Flute Version), Feel Good (The Doorman’s Mix)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Horace Parlan - Speakin' My Piece (3700477836894) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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