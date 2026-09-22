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Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка

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Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 1
Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 2
Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 3
Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 4
Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 5
Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 6
Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 7
Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Such Ferocious Beauty
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 1
  • Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 2
  • Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 3
  • Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 4
  • Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 5
  • Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 6
  • Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 7
  • Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730487
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Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297539318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Such Ferocious Beauty
Жанр
Кантри
Трек-лист
What I Lost, Flood, Hard To Build. Easy To Break, Circe And Penelope, Hell Is Real, Shadows 2, Knives, Mike Tyson (Here It Comes), Throw A Match, Blue Skies
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка

"Such Ferocious Beauty" — это классика от Cowboy Junkies и еще одно направление в творчестве канадской лоу-фай группы, которая, как известно, состоит из членов одной семьи. Книга была написана в период между долгим, изолирующим летом 2020 и 2021 годов, когда Майкл Тимминс попрощался со своей семьей, отправился на дачу и сосредоточился на писательской деятельности, вооружившись книгами Д. Х. Лоуренса, Уолта Уитмена, Дэвида Уайта, Библией, «Одиссеей» и желанием осмыслить этот этап своей жизни. Хотя эти десять песен служат акустическими зарисовками эмоций, жизни и даже судьбы, их объединяет некая негласная общая черта. От мучительного блюза «Hell Is Real» до тоскливых мелодий «Knives Are Drawn» — в обеих песнях певец обращается к слушателю, наблюдая, увещевая, приоткрывая завесу тайны. В конечном итоге, все они приводят к одному и тому же выводу: человек смотрит на мир и спрашивает: «Как я вписываюсь в этот мир? Как я могу сохранить свою человечность?»

Отзывы о товаре Cowboy Junkies - Such Ferocious Beauty (coloured) (0711297539318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297539318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Cowboy Junkies
Альбом (сингл)
Such Ferocious Beauty
Жанр
Кантри
Трек-лист
What I Lost, Flood, Hard To Build. Easy To Break, Circe And Penelope, Hell Is Real, Shadows 2, Knives, Mike Tyson (Here It Comes), Throw A Match, Blue Skies
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Such Ferocious Beauty" — это классика от Cowboy Junkies и еще одно направление в творчестве канадской лоу-фай группы, которая, как известно, состоит из членов одной семьи. Книга была написана в период между долгим, изолирующим летом 2020 и 2021 годов, когда Майкл Тимминс попрощался со своей семьей, отправился на дачу и сосредоточился на писательской деятельности, вооружившись книгами Д. Х. Лоуренса, Уолта Уитмена, Дэвида Уайта, Библией, «Одиссеей» и желанием осмыслить этот этап своей жизни. Хотя эти десять песен служат акустическими зарисовками эмоций, жизни и даже судьбы, их объединяет некая негласная общая черта. От мучительного блюза «Hell Is Real» до тоскливых мелодий «Knives Are Drawn» — в обеих песнях певец обращается к слушателю, наблюдая, увещевая, приоткрывая завесу тайны. В конечном итоге, все они приводят к одному и тому же выводу: человек смотрит на мир и спрашивает: «Как я вписываюсь в этот мир? Как я могу сохранить свою человечность?»
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