Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Screamin' Jay Hawkins - I Put A Spell On You (coloured) (5060767443262) виниловая пластинка
Превосходная подборка редких песен и би-сайдов от вызывающего неоднозначную реакцию блюзового музыканта из Кливленда, США. 15 песен, включая, конечно же, его самый большой хит "I Put A Spell On You". Обширная коллекция ранних работ известного блюзового музыканта. Большинство песен взяты из различных синглов, выпущенных до его дебютного альбома. Скримин Джей Хокинс считается одним из самых противоречивых музыкантов раннего рок-н-ролла. Его классически обученный бас-баритон был одной из его отличительных черт. И на сцене, и на своих альбомах Скримин Джей Хокинс очаровывал публику своего рода вуду-шоу. Грохот костей, черепов и всевозможные сбивающие с толку (звуковые) эффекты были довольно необычны для того времени и одинаково развлекали и сбивали с толку поклонников. Хокинс получил всемирную известность благодаря песне «I Put a Spell on You», которая также включена в эту коллекцию.
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Теги товара: Соул
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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