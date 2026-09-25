Top.Mail.Ru
The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - фото 1
The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - фото 2
The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - фото 3
The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Sacred Mushroom
Альбом (сингл)
The Sacred Mushroom
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - фото 1
  • The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - фото 2
  • The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - фото 3
  • The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767444573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Sacred Mushroom
Альбом (сингл)
The Sacred Mushroom
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Don't Like You, You Won't Be Sorry, Catatonic Lover, All Good Things Must Have An End, I'm Not Like Everybody Else, I Take Care, Mean Old World, Lifeline
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Don't Like You, You Won't Be Sorry, Catatonic Lover, All Good Things Must Have An End, I'm Not Like Everybody Else, I Take Care, Mean Old World, Lifeline

Отзывы о товаре The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Charly
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Charly
Barcode
[5060767444573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Sacred Mushroom
Альбом (сингл)
The Sacred Mushroom
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I Don't Like You, You Won't Be Sorry, Catatonic Lover, All Good Things Must Have An End, I'm Not Like Everybody Else, I Take Care, Mean Old World, Lifeline
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Don't Like You, You Won't Be Sorry, Catatonic Lover, All Good Things Must Have An End, I'm Not Like Everybody Else, I Take Care, Mean Old World, Lifeline
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Sacred Mushroom - The Sacred Mushroom (5060767444573) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...