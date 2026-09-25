Top.Mail.Ru
Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка - фото 1
Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка - фото 2
Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка - фото 1
  • Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка - фото 2
  • Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730476
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CAPTURED TRACKS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Captured Tracks
Barcode
[0817949038564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Way You'd Love Her, Another One, No Other Heart, Just To Put Me Down, A Heart Like Hers, I've Been Waiting For Her, Without Me, My House By the Water, A Heart Like Hers - Demo, Another One - Demo #1, Another One - Demo #2, At Ron's Bris, B^), I've Been Waiting For Her - Demo, No Other Heart - Demo, Just To Put Me Down - Demo, Prem + Pickle, Reggie's First Date, Rick's New Haircut #1, Rick's New Haircut #2, The Way You'd Love Her - Demo, Without Me - Demo, Zhe Doan #1, Zhe Doan #2
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка

Как и во времена Steely Dan, Harry Nilsson или Prince, выпускавших классический альбом каждый год (или реже), десять лет назад Mac DeMarco выпустил мини-альбом Another One всего через год после невероятно успешного альбома Salad Days. Восьмитрековый релиз, расширяющий и без того впечатляющий каталог Мака, Another One был задуман и записан им полностью в его доме в Фар-Рокавей, Квинс, и демонстрирует зрелость Мака как автора песен: немного более утонченный, немного более изысканный, чем его предыдущие альбомы, но тем не менее полный души и глубины, присущих любому классическому релизу Мака. Общее ощущение от мини-альбома — это потерянная любовь, или, возможно, любовь, которую так и не нашли, тема, которая никогда не надоедает миру, и которую Мак может пройти, не превращая её в мрачное и унылое переживание. Пластинка оставляет такое же чувство удовлетворения, как старый фильм с Богартом: он по-прежнему герой, но он не совсем получает девушку. Великим певцам и авторам песен не нужно заново изобретать себя; Им просто нужно продолжать двигаться вперед и выпускать песни в мир, и с этим Мак ДеМарко подарил нам Another One. Это ограниченное издание, выпущенное к 10-летнему юбилею, включает в себя как Another One, так и заново ремастерированные демо-версии Another One на 2 виниловых пластинках в разворачивающемся конверте, отпечатанных на прозрачном и синем виниле Far Rockaway. Включает 12-страничный буклет с новыми комментариями, написанными Маком, и ранее не публиковавшимися фотографиями той эпохи от Лоры-Линн Петрик.

Отзывы о товаре Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CAPTURED TRACKS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Captured Tracks
Barcode
[0817949038564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mac DeMarco
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Way You'd Love Her, Another One, No Other Heart, Just To Put Me Down, A Heart Like Hers, I've Been Waiting For Her, Without Me, My House By the Water, A Heart Like Hers - Demo, Another One - Demo #1, Another One - Demo #2, At Ron's Bris, B^), I've Been Waiting For Her - Demo, No Other Heart - Demo, Just To Put Me Down - Demo, Prem + Pickle, Reggie's First Date, Rick's New Haircut #1, Rick's New Haircut #2, The Way You'd Love Her - Demo, Without Me - Demo, Zhe Doan #1, Zhe Doan #2
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Как и во времена Steely Dan, Harry Nilsson или Prince, выпускавших классический альбом каждый год (или реже), десять лет назад Mac DeMarco выпустил мини-альбом Another One всего через год после невероятно успешного альбома Salad Days. Восьмитрековый релиз, расширяющий и без того впечатляющий каталог Мака, Another One был задуман и записан им полностью в его доме в Фар-Рокавей, Квинс, и демонстрирует зрелость Мака как автора песен: немного более утонченный, немного более изысканный, чем его предыдущие альбомы, но тем не менее полный души и глубины, присущих любому классическому релизу Мака. Общее ощущение от мини-альбома — это потерянная любовь, или, возможно, любовь, которую так и не нашли, тема, которая никогда не надоедает миру, и которую Мак может пройти, не превращая её в мрачное и унылое переживание. Пластинка оставляет такое же чувство удовлетворения, как старый фильм с Богартом: он по-прежнему герой, но он не совсем получает девушку. Великим певцам и авторам песен не нужно заново изобретать себя; Им просто нужно продолжать двигаться вперед и выпускать песни в мир, и с этим Мак ДеМарко подарил нам Another One. Это ограниченное издание, выпущенное к 10-летнему юбилею, включает в себя как Another One, так и заново ремастерированные демо-версии Another One на 2 виниловых пластинках в разворачивающемся конверте, отпечатанных на прозрачном и синем виниле Far Rockaway. Включает 12-страничный буклет с новыми комментариями, написанными Маком, и ранее не публиковавшимися фотографиями той эпохи от Лоры-Линн Петрик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mac DeMarco - Another One - deluxe (coloured) (0817949038564) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...