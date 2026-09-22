Five Finger Death Punch - Got Your Six (coloured) (0846070045714) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Got Your Six
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 730459
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Характеристики
Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070045714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Got Your Six
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Got Your Six, Jekyll And Hyde, Wash It All Away, Ain't My Last Dance, My Nemesis, No Sudden Movement, Question Everything, Hell To Pay, Digging My Own Grave, Meet My Maker, Boots And Blood, You're Not My Kind, This Is My War, I Apologize
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Five Finger Death Punch - Got Your Six (coloured) (0846070045714) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Got Your Six, Jekyll And Hyde, Wash It All Away, Ain't My Last Dance, My Nemesis, No Sudden Movement, Question Everything, Hell To Pay, Digging My Own Grave, Meet My Maker, Boots And Blood, You're Not My Kind, This Is My War, I Apologize
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Бренд
Better Noise Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Better Noise Music
Barcode
[0846070045714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Five Finger Death Punch
Альбом (сингл)
Got Your Six
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Got Your Six, Jekyll And Hyde, Wash It All Away, Ain't My Last Dance, My Nemesis, No Sudden Movement, Question Everything, Hell To Pay, Digging My Own Grave, Meet My Maker, Boots And Blood, You're Not My Kind, This Is My War, I Apologize
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Got Your Six, Jekyll And Hyde, Wash It All Away, Ain't My Last Dance, My Nemesis, No Sudden Movement, Question Everything, Hell To Pay, Digging My Own Grave, Meet My Maker, Boots And Blood, You're Not My Kind, This Is My War, I Apologize
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Five Finger Death Punch - Got Your Six (coloured) (0846070045714) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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