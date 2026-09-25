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Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка

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Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка - фото 1
Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Midlake
Альбом (сингл)
The Trials Of Van Occupanther
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка - фото 1
  • Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730454
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Загружаем...
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Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка
3 390 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863060213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Midlake
Альбом (сингл)
The Trials Of Van Occupanther
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Roscoe, Bandits, Head Home, Van Occupanther, Young Bride, Branches, In This Camp, We Gathered In Spring, It Covers The Hillsides, Chasing After Deer, You Never Arrived
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка

Midlake — относительно небольшая инди-группа, поэтому уровень амбиций, которые они демонстрируют на альбоме «The Trials of Van Occupanther», заслуживает похвалы. Начиная с открывающего трека «Roscoe» с его лаконичными текстами и медленно нарастающим припевом, им удаётся идеально воссоздать звучание Fleetwood Mac 1980-х годов, группы, не отличавшейся скромным мышлением. И хотя остальная часть альбома не достигает таких же высот, как этот открывающий трек, это не из-за недостатка усилий (особенно в «Head Home»). Остальная часть «The Trials of Van Occupanther» значительно более меланхолична, с отдалёнными флейтами, дополняющими вокальные гармонии таких песен, как «Bandits» и «Branches». Однако Midlake особенно преуспевают, когда, подобно Grandaddy до них, черпают вдохновение из классического рока, который, кажется, они так любят, адаптируя и модернизируя его. Таким образом, помимо гимна «Roscoe», в песнях «Van Occupanther» и «It Covers the Hillsides» они напоминают о группе Byrds времен Грэма Парсонса или даже о The Band. «The Trials of Van Occupanther» — это альбом, пропитанный музыкальной историей, но обладающий собственной неповторимой индивидуальностью. Выпущен на 180-граммовом золотом виниле в честь выхода нового альбома Midlake в 2022 году, а также в честь 15-летия «The Trials of Van Occupanther» в прошлом году.

Отзывы о товаре Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[5400863060213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Midlake
Альбом (сингл)
The Trials Of Van Occupanther
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Roscoe, Bandits, Head Home, Van Occupanther, Young Bride, Branches, In This Camp, We Gathered In Spring, It Covers The Hillsides, Chasing After Deer, You Never Arrived
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Midlake — относительно небольшая инди-группа, поэтому уровень амбиций, которые они демонстрируют на альбоме «The Trials of Van Occupanther», заслуживает похвалы. Начиная с открывающего трека «Roscoe» с его лаконичными текстами и медленно нарастающим припевом, им удаётся идеально воссоздать звучание Fleetwood Mac 1980-х годов, группы, не отличавшейся скромным мышлением. И хотя остальная часть альбома не достигает таких же высот, как этот открывающий трек, это не из-за недостатка усилий (особенно в «Head Home»). Остальная часть «The Trials of Van Occupanther» значительно более меланхолична, с отдалёнными флейтами, дополняющими вокальные гармонии таких песен, как «Bandits» и «Branches». Однако Midlake особенно преуспевают, когда, подобно Grandaddy до них, черпают вдохновение из классического рока, который, кажется, они так любят, адаптируя и модернизируя его. Таким образом, помимо гимна «Roscoe», в песнях «Van Occupanther» и «It Covers the Hillsides» они напоминают о группе Byrds времен Грэма Парсонса или даже о The Band. «The Trials of Van Occupanther» — это альбом, пропитанный музыкальной историей, но обладающий собственной неповторимой индивидуальностью. Выпущен на 180-граммовом золотом виниле в честь выхода нового альбома Midlake в 2022 году, а также в честь 15-летия «The Trials of Van Occupanther» в прошлом году.
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Отзывы


Midlake - The Trials Of Van Occupanther (coloured) (5400863060213) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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