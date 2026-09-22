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Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка

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Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка - фото 1
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка - фото 2
Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Hot Buttered Singles 1969-1972
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка - фото 1
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка - фото 2
  • Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730447
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Загружаем...
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Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ACE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ACE
Barcode
[0029667023818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Hot Buttered Singles 1969-1972
Жанр
Soul
Трек-лист
Walk on By, By the Time I Get to Phoenix, The Mistletoe and Me, Winter Snow, I Stand Accused, I Just Don't Know What to Do, The Look of Love, Ike's Mood PT 1, Never Can Say Goodbye, I Can't He(If I'm Still in Love with You), Theme from Shaft, Caf? Regio's, Do Your Thing, Ellie's Love Theme, Let's Stay Together, Soulsville, Ain't That Loving You (For More Reasons, Than One), Baby I'm-A Want You, Soul-A-Lujah (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walk on By, By the Time I Get to Phoenix, The Mistletoe and Me, Winter Snow, I Stand Accused, I Just Don't Know What to Do, The Look of Love, Ike's Mood PT 1, Never Can Say Goodbye, I Can't He(If I'm Still in Love with You), Theme from Shaft, Caf? Regio's, Do Your Thing, Ellie's Love Theme, Let's Stay Together, Soulsville, Ain't That Loving You (For More Reasons, Than One), Baby I'm-A Want You, Soul-A-Lujah (Instrumental)



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ACE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ACE
Barcode
[0029667023818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isaac Hayes
Альбом (сингл)
Hot Buttered Singles 1969-1972
Жанр
Soul
Трек-лист
Walk on By, By the Time I Get to Phoenix, The Mistletoe and Me, Winter Snow, I Stand Accused, I Just Don't Know What to Do, The Look of Love, Ike's Mood PT 1, Never Can Say Goodbye, I Can't He(If I'm Still in Love with You), Theme from Shaft, Caf? Regio's, Do Your Thing, Ellie's Love Theme, Let's Stay Together, Soulsville, Ain't That Loving You (For More Reasons, Than One), Baby I'm-A Want You, Soul-A-Lujah (Instrumental)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walk on By, By the Time I Get to Phoenix, The Mistletoe and Me, Winter Snow, I Stand Accused, I Just Don't Know What to Do, The Look of Love, Ike's Mood PT 1, Never Can Say Goodbye, I Can't He(If I'm Still in Love with You), Theme from Shaft, Caf? Regio's, Do Your Thing, Ellie's Love Theme, Let's Stay Together, Soulsville, Ain't That Loving You (For More Reasons, Than One), Baby I'm-A Want You, Soul-A-Lujah (Instrumental)


Теги товара: Соул
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Isaac Hayes - Hot Buttered Singles 1969-1972 (0029667023818) виниловая пластинка - стоимость товара 4860 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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