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Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка

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Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 1
Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 2
Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 3
Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 4
Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Burt Bacharach
Альбом (сингл)
At This Time
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 1
  • Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 2
  • Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 3
  • Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 4
  • Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730439
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка
2 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Burt Bacharach
Альбом (сингл)
At This Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Please Explain, Where Did It Go?, In Our Time, Who Are These People?, Is Love Enough?, Can't Give It Up, Go Ask Shakespeare, Dreams, Danger, Fade Away, Always Taking Aim
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Please Explain, Where Did It Go?, In Our Time, Who Are These People?, Is Love Enough?, Can't Give It Up, Go Ask Shakespeare, Dreams, Danger, Fade Away, Always Taking Aim

Отзывы о товаре Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036246]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Burt Bacharach
Альбом (сингл)
At This Time
Жанр
Jazz
Трек-лист
Please Explain, Where Did It Go?, In Our Time, Who Are These People?, Is Love Enough?, Can't Give It Up, Go Ask Shakespeare, Dreams, Danger, Fade Away, Always Taking Aim
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Please Explain, Where Did It Go?, In Our Time, Who Are These People?, Is Love Enough?, Can't Give It Up, Go Ask Shakespeare, Dreams, Danger, Fade Away, Always Taking Aim
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Burt Bacharach - At This Time (coloured) (8719262036246) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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