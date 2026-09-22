John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (8437016248232) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE PLAYS THE BLUES
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб.
В наличии
Код товара: 730394
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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8437016248232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE PLAYS THE BLUES
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues To Elvin, Blues To Bechet, Blues To You, Mr. Day, Mr. Syms, Mr. Knight
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (8437016248232) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues to Elvin, Blues to Bechet, Blues to You, Mr. Day, Mr. Syms, Mr. Knight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8437016248232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
COLTRANE PLAYS THE BLUES
Жанр
Jazz
Трек-лист
Blues To Elvin, Blues To Bechet, Blues To You, Mr. Day, Mr. Syms, Mr. Knight
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Jean-Pierre Leloir Collection
Страна производитель
Испания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Blues to Elvin, Blues to Bechet, Blues to You, Mr. Day, Mr. Syms, Mr. Knight
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
John Coltrane - Coltrane Plays The Blues (8437016248232) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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