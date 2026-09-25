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Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin' (8436569193570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin' (8436569193570) виниловая пластинка

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Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (8436569193570) виниловая пластинка - фото 1
Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (8436569193570) виниловая пластинка - фото 2
Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (8436569193570) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kenny Dorham; Jackie McLean
Альбом (сингл)
Inta Somethin'
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (8436569193570) виниловая пластинка - фото 1
  • Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (8436569193570) виниловая пластинка - фото 2
  • Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin&#039; (8436569193570) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730389
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin' (8436569193570) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kenny Dorham; Jackie McLean
Альбом (сингл)
Inta Somethin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Us, It Could Happen To You, Let's Face The Music, No Two People, Lover Man, San Francisco Beat, Smile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin' (8436569193570) виниловая пластинка

Композитор «Blue Bossa», одного из самых популярных джазовых стандартов всех времен, трубач Кенни Дорхэм (1924-1972) при жизни был довольно забытой и малоизвестной фигурой. Спустя десятилетия мало что изменилось. Затмеваемый звездами Диззи Гиллеспи, Клиффорда Брауна и Фэтса Наварро, этот недооцененный гигант бибопа, тем не менее, был очень талантливым музыкантом, выступавшим с одними из самых выдающихся исполнителей той эпохи. Он записывался с Бадом Пауэллом; был постоянным участником квинтета Чарли Паркера (они гастролировали по Парижу) и заменил покойного Клиффорда Брауна в квинтете Макса Роуча в 1956 году. Здесь представлен его великолепный квинтетный альбом Inta Somethin', на котором он делит партию альт-саксофониста Джеки Маклина, с которым он сотрудничал еще дважды: на альбомах Matador и Hipnosis 1962 года.

Отзывы о товаре Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin' (8436569193570) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Jazz Images
Barcode
[8436569193570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Kenny Dorham; Jackie McLean
Альбом (сингл)
Inta Somethin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Us, It Could Happen To You, Let's Face The Music, No Two People, Lover Man, San Francisco Beat, Smile
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Испания
Описание
Композитор «Blue Bossa», одного из самых популярных джазовых стандартов всех времен, трубач Кенни Дорхэм (1924-1972) при жизни был довольно забытой и малоизвестной фигурой. Спустя десятилетия мало что изменилось. Затмеваемый звездами Диззи Гиллеспи, Клиффорда Брауна и Фэтса Наварро, этот недооцененный гигант бибопа, тем не менее, был очень талантливым музыкантом, выступавшим с одними из самых выдающихся исполнителей той эпохи. Он записывался с Бадом Пауэллом; был постоянным участником квинтета Чарли Паркера (они гастролировали по Парижу) и заменил покойного Клиффорда Брауна в квинтете Макса Роуча в 1956 году. Здесь представлен его великолепный квинтетный альбом Inta Somethin', на котором он делит партию альт-саксофониста Джеки Маклина, с которым он сотрудничал еще дважды: на альбомах Matador и Hipnosis 1962 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kenny Dorham; Jackie McLean - Inta Somethin' (8436569193570) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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