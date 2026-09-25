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No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка

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No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 1
No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 2
No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 3
No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 4
No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 5
No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
The Beacon Street Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 1
  • No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 2
  • No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 3
  • No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 4
  • No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 5
  • No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602458265132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
The Beacon Street Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Open The Gate, Blue In The Face, Total Hate 95, Stricken, Greener Pastures, By The Way, Snakes, That's Just Me, Squeal, Doghouse
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Open The Gate, Blue In The Face, Total Hate 95, Stricken, Greener Pastures, By The Way, Snakes, That's Just Me, Squeal, Doghouse



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602458265132]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
No Doubt
Альбом (сингл)
The Beacon Street Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Open The Gate, Blue In The Face, Total Hate 95, Stricken, Greener Pastures, By The Way, Snakes, That's Just Me, Squeal, Doghouse
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Open The Gate, Blue In The Face, Total Hate 95, Stricken, Greener Pastures, By The Way, Snakes, That's Just Me, Squeal, Doghouse


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


No Doubt - The Beacon Street Collection (0602458265132) виниловая пластинка - по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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