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Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка

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Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 1
Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 2
Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 3
Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 4
Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 5
Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 6
Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 7
Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gwen Stefani
Альбом (сингл)
Bouquet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 1
  • Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 2
  • Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 3
  • Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 4
  • Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 5
  • Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 6
  • Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 7
  • Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730386
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475282631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gwen Stefani
Альбом (сингл)
Bouquet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Somebody Else's, Bouquet, Pretty, Empty Vase, Marigolds, Late To Bloom, Swallow My Tears, Reminders, All Your Fault, Purple Irises
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Somebody Else's, Bouquet, Pretty, Empty Vase, Marigolds, Late To Bloom, Swallow My Tears, Reminders, All Your Fault, Purple Irises

Отзывы о товаре Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602475282631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Gwen Stefani
Альбом (сингл)
Bouquet
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Somebody Else's, Bouquet, Pretty, Empty Vase, Marigolds, Late To Bloom, Swallow My Tears, Reminders, All Your Fault, Purple Irises
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Somebody Else's, Bouquet, Pretty, Empty Vase, Marigolds, Late To Bloom, Swallow My Tears, Reminders, All Your Fault, Purple Irises
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gwen Stefani - Bouquet (coloured) (alternative artwork) (0602475282631) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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