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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка

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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 1
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 2
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 3
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 4
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 5
OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730382
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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка
3 620 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087364045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–Showtime, A-Holes, Tyler Bates–Vs. The Abilisk, Tyler Bates–Space Chase, Tyler Bates–Family History, Tyler Bates–Groot Expectations, Tyler Bates–Mammalian Bodies, Tyler Bates–Two-Time-Galaxy Savers, Tyler Bates–I Know Who You Are, Tyler Bates–Ego, Tyler Bates–Kraglin And Drax, Tyler Bates–The Expansion, Tyler Bates–Mary Poppins And The Rat, Tyler Bates–Gods, Tyler Bates–Dad, Tyler Bates–A Total Hasselhoff, Tyler Bates–Guardians Of The Frickin’ Galaxy

Отзывы о товаре OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Hollywood Records
Barcode
[0050087364045]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Electric Light Orchestra–Mr. Blue Sky, The Sweet–Fox On The Run, Aliotta Haynes Jeremiah–Lake Shore Drive, Fleetwood Mac–The Chain, Sam Cooke–Bring It On Home To Me, Glen Campbell–Southern Nights, George Harrison–My Sweet Lord, Looking Glass–Brandy (You’re A Fine Girl), Jay & The Americans–Come A Little Bit Closer, Silver (10)–Wham Bam Shang-A-Lang, Cheap Trick–Surrender, Cat Stevens–Father And Son, Parliament–Flash Light, The Sneepers , Featuring David Hasselhoff–Guardians Inferno, Tyler Bates–Showtime, A-Holes, Tyler Bates–Vs. The Abilisk, Tyler Bates–Space Chase, Tyler Bates–Family History, Tyler Bates–Groot Expectations, Tyler Bates–Mammalian Bodies, Tyler Bates–Two-Time-Galaxy Savers, Tyler Bates–I Know Who You Are, Tyler Bates–Ego, Tyler Bates–Kraglin And Drax, Tyler Bates–The Expansion, Tyler Bates–Mary Poppins And The Rat, Tyler Bates–Gods, Tyler Bates–Dad, Tyler Bates–A Total Hasselhoff, Tyler Bates–Guardians Of The Frickin’ Galaxy
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OST - Guardians Of The Galaxy Vol. 2 - deluxe (Various Artists) (0050087364045) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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